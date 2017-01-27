Проводы Деда Мороза пройдут в Казани на Кремлёвской набережной
27.01.2017, 15:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Последним днём работы новогодней площадки на Кремлёвской набережной Казани станет 29 января.
Как сообщает пресс-служба набережной, состоятся проводы Деда Мороза. На прощание он обойдёт свои владения и устроит фотосессию со всеми желающими, а затем отправится на волшебном паровозе домой, в Великий Устюг. Праздничное мероприятие стартует в 19 часов.
Примерно две недели уйдёт на демонтаж старых и установку новых конструкций в «Сказочном городке». С 10 февраля он сменит тематику. Возвратятся Аллея влюблённых, стена признаний и волшебное дерево, которое будет исполнять желания. Последним днем работы новогодней площадки на Кремлёвской набережной Казани станет 29 января.
Как сообщает пресс-служба набережной, состоятся проводы Деда Мороза. На прощание он обойдёт свои владения и устроит фотосессию со всеми желающими, а затем отправится на волшебном паровозе домой, в Великий Устюг. Праздничное мероприятие стартует в 19 часов.
Примерно две недели уйдёт на демонтаж старых и установку новых конструкций в «Сказочном городке». С 10 февраля он сменит тематику. Возвратятся Аллея влюблённых, стена признаний и волшебное дерево, которое будет исполнять желания. Появятся необычные световые инсталляции и фотозоны.
В городке на пирсе въедет «Школа магии и волшебства». Там появятся фотозона «Волшебная гостиная», островок магии и много других интересных развлечений. По-прежнему будут действовать ясли, мастерская, киношар, сноутюбинговые горки и детская площадка.
Как сообщает пресс-служба набережной, состоятся проводы Деда Мороза. На прощание он обойдёт свои владения и устроит фотосессию со всеми желающими, а затем отправится на волшебном паровозе домой, в Великий Устюг. Праздничное мероприятие стартует в 19 часов.
Примерно две недели уйдёт на демонтаж старых и установку новых конструкций в «Сказочном городке». С 10 февраля он сменит тематику. Возвратятся Аллея влюблённых, стена признаний и волшебное дерево, которое будет исполнять желания. Последним днем работы новогодней площадки на Кремлёвской набережной Казани станет 29 января.
Как сообщает пресс-служба набережной, состоятся проводы Деда Мороза. На прощание он обойдёт свои владения и устроит фотосессию со всеми желающими, а затем отправится на волшебном паровозе домой, в Великий Устюг. Праздничное мероприятие стартует в 19 часов.
Примерно две недели уйдёт на демонтаж старых и установку новых конструкций в «Сказочном городке». С 10 февраля он сменит тематику. Возвратятся Аллея влюблённых, стена признаний и волшебное дерево, которое будет исполнять желания. Появятся необычные световые инсталляции и фотозоны.
В городке на пирсе въедет «Школа магии и волшебства». Там появятся фотозона «Волшебная гостиная», островок магии и много других интересных развлечений. По-прежнему будут действовать ясли, мастерская, киношар, сноутюбинговые горки и детская площадка.