ОРЕАНДА-НОВОСТИ Очередная пресс-конференция, посвящённая проведению 24-го Пушкинского театрального фестиваля, прошла в режиме телемоста и соединила Псков, Санкт-Петербург и Екатеринбург.



Из пресс-центра в Петербурге в пятницу, 20 января, на связь вышли художественные руководители нескольких театров — участников предстоящего события: Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская» Григорий Козлов, театра «Кукольный формат» Анна Викторова и Небольшого драматического театра Лев Эренбург.



Из Пскова к беседе подключились генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области, кинорежиссер Дмитрий Месхиев, директор фестиваля Марина Николаева и арт-директор фестиваля Андрей Пронин. Из Екатеринбурга — режиссер Семен Серзин.



По словам Дмитрия Месхиева, в нынешнем году фестивальная программа будет максимально насыщенной. Она включает большой лекционный блок на тему «Литургия и театр» и различные театральные постановки по произведениям русской классики. «К нам приедут очень сильные режиссеры», — подчеркнул руководитель Театрально-концертной дирекции и заверил, что с этого года фестиваль выйдет на новый уровень.



Он также отметил, что участники фестиваля приедут, в основном, с премьерными постановками. Программа фестиваля составлена так, что научная составляющая и сценическая программа между собой перекликаются.



Арт-директор фестиваля Андрей Пронин призвал всех «не пропустить уникальное для страны событие — Пушкинский фестиваль». Уже сейчас на некоторые спектакли проданы все билеты.



Отметим, что участниками предстоящего Пушкинского фестиваля станут театры из Санкт-Петербурга — «Мастерская», «Кукольный формат», «Приют комедианта», «Небольшой драматический театр», «Независимый театральный проект ББТ», театр-цирк «Монгольфьери», Камерный хор Смольного собора, из Москвы — музей-театр «Булгаковский дом», Центр драматургии и режиссуры, из Новосибирска — «Старый дом», из Екатеринбурга — «Коляда-театр», а также Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.