ОРЕАНДА-НОВОСТИ Власти Пскова намерены выдвинуть Спасо-Мирожский монастырь в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Псковской области Андрея Турчака с представителями Российского национального комитета ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).



Экспертное сообщество выразило мнение, что большие перспективы на продвижение в список объектов культурного наследия имеют музеи-заповедники и ландшафтные зоны Псковской области, однако в первую очередь в перечень объектов должен быть включен Спасо-Мирожский монастырь — один из древнейших памятников культуры Пскова.



Всего в список намерены включить более 15 памятников архитектуры и искусства, которые находятся на территории Псковской области.



На сегодняшний день кандидатами в Список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО от России на являются 27 объектов. Среди них Валаамский архипелаг, храм Христа Спасителя, монумент Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде.