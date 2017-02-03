ОРЕАНДА-НОВОСТИ. XXIV Пушкинский театральный фестиваль в пятницу стартует в Псковской области, сообщает пресс-службаТеатрально-концертной дирекции (ТКД) региона.

Фестиваль будет проходить до 12 февраля на площадках ТКД. Откроет форум в пятницу вечером в Псковском драмтеатре Коляда-театр из Екатеринбурга, который покажет спектакль «Пиковая дама». Режиссер Николай Коляда создал оригинальную пьесу по мотивам знаменитой «Пиковой дамы». Эта работа написана на двух языках — немецком и русском, при этом, диалоги построены таким образом, что зрители, не знающие немецкого, будут понимать все.

Как сообщил арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин, в программу фестиваля вошли 19 крупных сценических событий.