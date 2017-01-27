ОРЕАНДА-НОВОСТИ XXIV Пушкинский театральный фестиваль включён в дайджест лучших событий февраля по версии Национального календаря событий.



В список вошли события из 10 регионов. Так, Пушкинский фестиваль, проводимый в Пскове, признан одним из лучших событий февраля.



«В этом году на фестивале будет представлена насыщенная программа. Календарь событий форума включает не только сценические показы, а также лекции, научную конференцию, уникальные музыкальные мероприятия», — сообщила директор фестиваля Марина Николаева.