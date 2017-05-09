Путин поздравил россиян с Днем Победы
09.05.2017, 15:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин в ходе Парада Победы на Красной площади в Москве поздравил россиян с 9 Мая.
"Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное - развернул назад кровавое колесо Второй Мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам", - сказал глава государства.
"И мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды", - добавил он.
"Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное - развернул назад кровавое колесо Второй Мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам", - сказал глава государства.
"И мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды", - добавил он.