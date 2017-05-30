ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон осмотрели выставку "Пётр Великий. Царь во Франции. 1717" во дворце Большой Трианон Национального музея замка Версаль, которая открылась для посетителей только сегодня, 30 мая.

Этот выставочный проект посвящён 300-летию первого визита российского монарха во Францию, состоявшегося в апреле - июне 1717 года и положившего начало устойчивым связям между двумя странами. Экспозиция подготовлена Государственным учреждением замка, музея и национального достояния Версаля и Государственным Эрмитажем.

На выставке представлено более 180 экспонатов из коллекции Эрмитажа, в том числе заказанные или купленные Петром I во Франции живописные полотна, гравюры, приборы и инструменты, а также произведения художников, скульпторов и архитекторов, приехавших в Россию из Франции в период царствования Петра I.

После осмотра экспозиции лидеры двух стран оставили записи в Книге почётных гостей. "Благодарю организаторов и спонсоров выставки, подтверждающей исторические, культурные и деловые связи между Францией и Россией. Связи, устремлённые в будущее", - написал Путин.

Президент Российской Федерации преподнёс в подарок Национальному музею замка Версаль копию Реймсского Евангелия — книги, на которой приносили присягу правители Франции, в том числе младшая дочь князя Ярослава Мудрого Анна Ярославна, супруга короля Генриха I.

В церемонии открытия выставки приняли участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Выставка в Версале продлится до 24 сентября.