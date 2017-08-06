ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин направил привевтствие участникам и гостям XXV Фестиваля российского кино «Окно в Европу».



"Стартовав четверть века назад в Выборге, ваш замечательный проект убедительно доказал свою творческую состоятельность. В этом древнем прекрасном городе ежегодно собираются представители отечественного искусства, эксперты, журналисты, знатоки и любители кино. Форум стал востребованной площадкой для обсуждения актуальных профессиональных проблем, запуска смелых, неординарных художественных экспериментов, без которых невозможно успешное развитие кинематографа.



Отрадно, что, сохраняя традиции, дружескую, неформальную атмосферу, фестиваль постоянно расширяет географические границы, обновляет программу и состав участников. Нынешняя конкурсная афиша – яркое тому подтверждение.



Уверен, что и нынешний, юбилейный, смотр запомнится громкими премьерами и незабываемыми встречами", - говорится в послании Президента.