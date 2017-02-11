Путин направил приветствие участникам "Лыжни России"
11.02.2017, 12:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 35-й Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".
"Лыжня России" давно уже стала значимым и по-настоящему праздничным событием как для профессионалов, так и для любителей лыжного спорта. С каждым годом она расширяет свою географию и круг участников, привлекает под свои знамёна новых приверженцев активного досуга и здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий и увлечений. И конечно, для многих именно эти лыжные гонки служат стартом к большим спортивным победам и триумфам", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Также Путин выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком уровне и подарят участникам незабываемые впечатления.
Массовая гонка "Лыжня России" состоится в выходные по всей России. Она проходит с 1982 года.
"Лыжня России" давно уже стала значимым и по-настоящему праздничным событием как для профессионалов, так и для любителей лыжного спорта. С каждым годом она расширяет свою географию и круг участников, привлекает под свои знамёна новых приверженцев активного досуга и здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий и увлечений. И конечно, для многих именно эти лыжные гонки служат стартом к большим спортивным победам и триумфам", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.
Также Путин выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком уровне и подарят участникам незабываемые впечатления.
Массовая гонка "Лыжня России" состоится в выходные по всей России. Она проходит с 1982 года.