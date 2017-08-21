Путин обсудил с участниками крымского форума "Таврида" помощь творческой молодёжи
21.08.2017, 11:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин 20 августа встретился с участниками Всероссийского образовательного форума «Таврида», который проходит в Республике Крым на Бакальской косе. Глава государства почти полтора часа отвечал на вопросы участников форума, которые касались множества тем, в том числе поддержки творчества и талантливой молодёжи.
В частности, Президент РФ поддержал идею расширения взаимодействия русскоговорящей молодёжи. Один из участников форума рассказал главе государства о своих проектах, которые способствуют общению русскоговорящей молодежи из других стран, и предложил Президенту РФ поддержать в будущем проекты, связанные с взаимодействием творческой молодёжи из стран русского мира.
«Я, конечно, это поддерживаю, потому что республики бывшего Советского Союза, а сегодня они независимые государства, нас с этими государствами, с этими народами очень многое объединяет. Сотни лет мы были в составе единого государства», – напомнил Путин.
Глава государства отметил, что данное обстоятельство необходимо использовать на благо России и её соседей, «потому что, объединяя усилия, всегда повышается конкурентоспособность во всех сферах: и в военной, и в экономике, и в гуманитарной сфере, сфере творчества».
Президент РФ также заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о возможных мерах поддержки исполнения в филармониях и других учреждениях произведений молодых отечественных композиторов.
Один из участников беседы – правнук и тезка известного композитора Тихона Хренникова – отметил, что многие работы начинающих музыкантов не доходят до сцены, и предложил ввести квоты для театров и филармоний на исполнение таких произведений. «Я не знаю насчёт квот, вы знаете, что здесь есть «засада» определённая – забюрокрачивание творческого процесса», – ответил на это Президент РФ.
При этом глава государства согласился с самой постановкой вопроса. «Я не готов сказать сейчас о механизмах, но я разделяю вашу озабоченность, связанную с тем, что это нужно сделать. Давайте подумаем, и если вы прикинете ещё какие-то конкретные предложения, то постараемся их реализовать. Но я и сам подумаю, и попрошу коллег в Правительстве и в Минкульте тоже подумать об этом», – заверил Путин.
Он также поддержал ряд других идей, прозвучавших на форуме. Так, он считает возможным возобновление системы распределения заказов для молодых художников через художественные комбинаты. «Обязательно с коллегами поговорю, в том числе из Министерства культуры, думаю, что вполне можно решить такой вопрос и это воссоздать», – считает глава государства.
Позитивно Путин отнёсся и к идее распространения грантовой поддержки на финансирование второго высшего образования для будущих режиссёров. «Систему грантов, конечно, можно предусмотреть», – отметил он.
Во время общения с молодёжью Президент РФ также пообещал подумать о субсидировании показа документальных фильмов, о возможности объявления Года музыки в России, а молодых поэтов призвал пользоваться современными средствами публикации стихов.
Молодёжь также затронула проблемы современной школы. Один из участников форума предложил внести для изучения в школе курс актерского мастерства. «Сложный вопрос, потому что очень много весьма важных направлений для того, чтобы быть представленными в школьной программе», – отметил Путин. Он пояснил, что идеи расширения круга школьных предметов нужно тщательно прорабатывать со специалистами. «Вопрос в том, что должно быть в обязательной программе, что в необязательной, что должно в кружках изучаться – это все-такие те проблемы, которые должны быть исследованы специалистами, детскими психологами, педагогами».
В частности, Президент РФ поддержал идею расширения взаимодействия русскоговорящей молодёжи. Один из участников форума рассказал главе государства о своих проектах, которые способствуют общению русскоговорящей молодежи из других стран, и предложил Президенту РФ поддержать в будущем проекты, связанные с взаимодействием творческой молодёжи из стран русского мира.
«Я, конечно, это поддерживаю, потому что республики бывшего Советского Союза, а сегодня они независимые государства, нас с этими государствами, с этими народами очень многое объединяет. Сотни лет мы были в составе единого государства», – напомнил Путин.
Глава государства отметил, что данное обстоятельство необходимо использовать на благо России и её соседей, «потому что, объединяя усилия, всегда повышается конкурентоспособность во всех сферах: и в военной, и в экономике, и в гуманитарной сфере, сфере творчества».
Президент РФ также заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о возможных мерах поддержки исполнения в филармониях и других учреждениях произведений молодых отечественных композиторов.
Один из участников беседы – правнук и тезка известного композитора Тихона Хренникова – отметил, что многие работы начинающих музыкантов не доходят до сцены, и предложил ввести квоты для театров и филармоний на исполнение таких произведений. «Я не знаю насчёт квот, вы знаете, что здесь есть «засада» определённая – забюрокрачивание творческого процесса», – ответил на это Президент РФ.
При этом глава государства согласился с самой постановкой вопроса. «Я не готов сказать сейчас о механизмах, но я разделяю вашу озабоченность, связанную с тем, что это нужно сделать. Давайте подумаем, и если вы прикинете ещё какие-то конкретные предложения, то постараемся их реализовать. Но я и сам подумаю, и попрошу коллег в Правительстве и в Минкульте тоже подумать об этом», – заверил Путин.
Он также поддержал ряд других идей, прозвучавших на форуме. Так, он считает возможным возобновление системы распределения заказов для молодых художников через художественные комбинаты. «Обязательно с коллегами поговорю, в том числе из Министерства культуры, думаю, что вполне можно решить такой вопрос и это воссоздать», – считает глава государства.
Позитивно Путин отнёсся и к идее распространения грантовой поддержки на финансирование второго высшего образования для будущих режиссёров. «Систему грантов, конечно, можно предусмотреть», – отметил он.
Во время общения с молодёжью Президент РФ также пообещал подумать о субсидировании показа документальных фильмов, о возможности объявления Года музыки в России, а молодых поэтов призвал пользоваться современными средствами публикации стихов.
Молодёжь также затронула проблемы современной школы. Один из участников форума предложил внести для изучения в школе курс актерского мастерства. «Сложный вопрос, потому что очень много весьма важных направлений для того, чтобы быть представленными в школьной программе», – отметил Путин. Он пояснил, что идеи расширения круга школьных предметов нужно тщательно прорабатывать со специалистами. «Вопрос в том, что должно быть в обязательной программе, что в необязательной, что должно в кружках изучаться – это все-такие те проблемы, которые должны быть исследованы специалистами, детскими психологами, педагогами».
Источник: https://er.ru