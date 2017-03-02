Путин подписал распоряжение о выделении гранта музею-заповеднику "Старина Сибирская"
02.03.2017, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
В числе грантополучателей - проект историко-культурного музея-заповедника "Старина Сибирская", посвящённый истории освоения целинных и залежных земель в Омской области.
По словам директора музея-заповедника "Старина Сибирская" Александра Гулько, новая экспозиция станет не только интересным туристическим объектом, но и важным фактором гражданского и патриотического воспитания.
На территории историко-культурного музея-заповедника "Старина Сибирская" и в залах Большереченского краеведческого музея будет создана интерактивная экспозиция. Для этого уже собрано большое количество экспонатов, иллюстрирующих события середины прошлого века. Кроме того, запланировано создание выставки автомобильной и сельскохозяйственной техники.Специально для этого будут приобретены, или восстановлены автомобили, тракторы, комбайны 1950-1960-х годов выпуска.
В настоящее время идёт работа по реализации амбициозного проекта "Старины Сибирской". Уже в апреле 2018 года все гости Большеречья смогут увидеть новую масштабную экспозицию.
В числе грантополучателей - проект историко-культурного музея-заповедника "Старина Сибирская", посвящённый истории освоения целинных и залежных земель в Омской области.
По словам директора музея-заповедника "Старина Сибирская" Александра Гулько, новая экспозиция станет не только интересным туристическим объектом, но и важным фактором гражданского и патриотического воспитания.
На территории историко-культурного музея-заповедника "Старина Сибирская" и в залах Большереченского краеведческого музея будет создана интерактивная экспозиция. Для этого уже собрано большое количество экспонатов, иллюстрирующих события середины прошлого века. Кроме того, запланировано создание выставки автомобильной и сельскохозяйственной техники.Специально для этого будут приобретены, или восстановлены автомобили, тракторы, комбайны 1950-1960-х годов выпуска.
В настоящее время идёт работа по реализации амбициозного проекта "Старины Сибирской". Уже в апреле 2018 года все гости Большеречья смогут увидеть новую масштабную экспозицию.