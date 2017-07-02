ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXV Международного детского кинофестиваля "Алые паруса".

В сообщении, в частности, говорится:



"Все эти годы ваш замечательный проект достойно выполняет высокую просветительскую, воспитательную миссию, служит развитию у молодого поколения творческих способностей и художественного вкуса, формирует уважение к нашему богатому историческому, культурному, духовному наследию.

И конечно, фестиваль – это всегда интересные встречи, знакомство с лучшими произведениями классического и современного кинематографа, участие в мастер-классах признанных мэтров телевидения, музыки, эстрады, изобразительного искусства.

Уверен, что нынешний фестиваль надолго запомнится вам яркой и насыщенной программой, дружеской, непринуждённой атмосферой".