ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин во вторник планирует посетить авиасалон МАКС в Жуковском, сообщает Федеральное агентство новостей.



Российский лидер осмотрит авиационную выставку, а также ознакомится с серийными, опытными и экспериментальными образцами и разработками авиакосмической отрасли.



В авиасалоне примут участие около 100 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе «Рособоронэкспорт», «Вертолёты России», «Алмаз-Антей» и другие, напоминается в материале.



«Кроме того, запланирована масштабная лётная программа, в которой примут участие самолёты ведущих российских авиакомпаний», – добавляется в сообщении.



Авиационно-космический салон МАКС является одной из крупнейших авиавыставок в мире. Он проходит в подмосковном Жуковском с 1993 года на аэродроме ЛИИ имени Громова. В этом году мероприятие пройдет с 18 по 23 июля.