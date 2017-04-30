ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин поздравил певца, актёра, композитора, продюсера Филиппа Киркорова с 50-летием.



В телеграмме главы государства, в частности, говорится: «Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства.



Неординарные вокальные данные, энергия, увлечённость любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах».