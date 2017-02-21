ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 60-летним юбилеем солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева.

"Ваше творчество, проникнутое особым, трепетным отношением к Родине, её истории, природе, людям, находит живой отклик в сердцах миллионов поклонников. Такой поистине всенародный успех стал возможен благодаря Вашему самобытному таланту и полной душевной самоотдаче, искренней преданности любимой профессии", - говорится в поздравлении.