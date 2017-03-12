ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем оперного певца, народного артиста России Зураба Соткилаву.



"Вас знают как яркого, талантливого артиста и по праву считают подлинной звездой отечественной и мировой оперы. Уникальные вокальные данные, упорный труд и, конечно, неподражаемый артистический темперамент и обаяние позволили Вам добиться успеха, завоевать высочайшее профессиональное признание и любовь публики", - говорится в поздравлении.

