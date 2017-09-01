ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха).

"У этого праздника, знаменующего окончание паломничества мусульман к святым местам, – уникальные, пришедшие из глубины веков традиции, напоминающие о крепких духовных корнях, преемственной связи поколений, в которых заключается мощная созидательная, объединяющая сила российской мусульманской общины.

Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны", - говорится в поздравлении.