ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил режиссёра театра и кино, сценариста и продюсера Андрея Кончаловского с 80-летним юбилеем.



"Человек бесконечно талантливый и увлечённый, Вы блестяще реализовали свой творческий потенциал, достигли подлинных вершин мастерства. Ваши режиссёрские, сценарные работы, отличающиеся тонким психологизмом и необычайно острым ощущением эпохи, всегда становятся большим событием в мировом искусстве", - говорится в поздравлении.



Президент пожелал Кончаловскому успехов, здоровья и всего наилучшего.