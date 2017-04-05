ОРЕАНДА-НОВОСТИ 7 апреля в 16:00 в музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» в Астрахани открывается масштабная выставка графики Пабло Пикассо «Параграфы». В проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции.



Выставка включает в себя работы основных этапов творчества мастера: раннего периода, голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, эскизы к самому знаменитому произведению художника «Герника», серии позднего творчества «Торос и торерос», «Война и мир».



Литографии находятся под специальным музейным стеклом, которое позволяет чётко разглядеть малейшие детали изображения, и дополнены информационными стендами об истории создания, подробностях жизни и творческого пути Пабло Пикассо.



Добавим, что выставка представлена для экспонирования «Арт-центром на Перинных рядах». Это второй выставочный проект центра из Петербурга в Астрахани.