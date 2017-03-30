Работы современного художника Цая Гоцяна впервые покажут в России
30.03.2017, 21:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первая в России выставка современного художника Цая Гоцяна "Октябрь", приуроченная к 100-летию русской революции, откроется в ГМИИ имени А.С. Пушкина 12 сентября 2017 года. О готовящемся проекте на пресс-конференции рассказала директор музея Марина Лошак.
"Экспозиция, посвящённая вековому юбилею революции в России, будет построена в форме диалога современного искусства с архитектурой классического музея, готового произведения – с историей его создания, событий прошлого – с надеждами сегодняшнего дня", - сказала Марина Лошак.
Художник вырос в Китае, позже переехал в Японию, сейчас живёт в США. Он работает и представляет свои произведения в разных странах мира, сотрудничая с местными жителями, часто далёкими от искусства. В России Цай Гоцян планирует вместе с москвичами создать три двадцатиметровые картины-свитка, выполненные в технике пороховой живописи, любимой технике автора. Также у входа в музей появится инсталляция "Осень", представляющая огромную гору из детских колясок и живых берёз.
Выставка продлится до 12 ноября.
"Экспозиция, посвящённая вековому юбилею революции в России, будет построена в форме диалога современного искусства с архитектурой классического музея, готового произведения – с историей его создания, событий прошлого – с надеждами сегодняшнего дня", - сказала Марина Лошак.
Художник вырос в Китае, позже переехал в Японию, сейчас живёт в США. Он работает и представляет свои произведения в разных странах мира, сотрудничая с местными жителями, часто далёкими от искусства. В России Цай Гоцян планирует вместе с москвичами создать три двадцатиметровые картины-свитка, выполненные в технике пороховой живописи, любимой технике автора. Также у входа в музей появится инсталляция "Осень", представляющая огромную гору из детских колясок и живых берёз.
Выставка продлится до 12 ноября.