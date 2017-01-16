Ранние сонаты Бетховена прозвучат в Рахманиновском зале Московской консерватории
16.01.2017, 16:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 января в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдёт второй концерт абонементного цикла «Бетховен. Все сонаты на исторических клавирах». Для взыскательной консерваторской публики прозвучат ранние сонаты композитора, а именно №№1, 2, 3, 4, 5 и 6. Эти бетховенские опусы – волне зрелые сочинения. Уже о Первой сонате Р. Ролан писал следующее:
«С первых же шагов, где он (Бетховен) ещё пользуется слышанными выражениями и фразами, уже появляется грубая, резкая, отрывистая интонация, которая накладывает свою печать на заимствованные обороты речи. Героический склад мышления проявляется инстинктивно... Рисунок тяжёл: в линии нет больше кошачьей гибкости, характерной для Моцарта и его подражателей; она пряма и проведена уверенной рукой...».
В этот вечер на сцену выйдут талантливые музыканты – лауреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории Ольга Мартынова, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории Мария Успенская, участник престижных международных конкурсов и фестивалей, старший преподаватель Московской консерватории Алексей Шевченко.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
20 января, пятница, 19.00
Абонемент №46
«БЕТХОВЕН. ВСЕ СОНАТЫ НА ИСТОРИЧЕСКИХ КЛАВИРАХ»
Цикл из 6-ти концертов
Концерт II
Ольга МАРТЫНОВА, Мария УСПЕНСКАЯ
Алексей ШЕВЧЕНКО (хаммерклавир)
В программе:
Бетховен – Сонаты
№ 1 фа минор, соч.2 №1
№2 ля мажор, соч.2 №2
№3 до мажор, соч.2 №3
№4 ми-бемоль мажор, соч.7
№5 до минор, соч.10 №1
№6 фа мажор, соч.10 №2
«С первых же шагов, где он (Бетховен) ещё пользуется слышанными выражениями и фразами, уже появляется грубая, резкая, отрывистая интонация, которая накладывает свою печать на заимствованные обороты речи. Героический склад мышления проявляется инстинктивно... Рисунок тяжёл: в линии нет больше кошачьей гибкости, характерной для Моцарта и его подражателей; она пряма и проведена уверенной рукой...».
В этот вечер на сцену выйдут талантливые музыканты – лауреат международных конкурсов, профессор Московской консерватории Ольга Мартынова, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории Мария Успенская, участник престижных международных конкурсов и фестивалей, старший преподаватель Московской консерватории Алексей Шевченко.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
20 января, пятница, 19.00
Абонемент №46
«БЕТХОВЕН. ВСЕ СОНАТЫ НА ИСТОРИЧЕСКИХ КЛАВИРАХ»
Цикл из 6-ти концертов
Концерт II
Ольга МАРТЫНОВА, Мария УСПЕНСКАЯ
Алексей ШЕВЧЕНКО (хаммерклавир)
В программе:
Бетховен – Сонаты
№ 1 фа минор, соч.2 №1
№2 ля мажор, соч.2 №2
№3 до мажор, соч.2 №3
№4 ми-бемоль мажор, соч.7
№5 до минор, соч.10 №1
№6 фа мажор, соч.10 №2