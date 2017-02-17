Редкие издания будут оцифрованы в рамках проекта "Шахматная коллекция"
17.02.2017, 14:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Соглашение о реализации образовательного проекта «Шахматная коллекция» подписано между Российской шахматной федерацией (РШФ), Российской государственной библиотекой (РГБ) и компанией Renault Россия.
В рамках соглашения будет создано электронное собрание книжных архивных и музейных фондов, посвящённых развитию шахматной мысли, начиная с XVI века.
Отмечается, что результатом совместной работы станет архив оцифрованных редких изданий (всего около 1000): книг, периодики, диссертаций на шахматную тему на основных европейских языках, которым на безвозмездной основе смогут пользоваться все желающие.
В рамках соглашения будет создано электронное собрание книжных архивных и музейных фондов, посвящённых развитию шахматной мысли, начиная с XVI века.
Отмечается, что результатом совместной работы станет архив оцифрованных редких изданий (всего около 1000): книг, периодики, диссертаций на шахматную тему на основных европейских языках, которым на безвозмездной основе смогут пользоваться все желающие.