ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Соглашение о реализации образовательного проекта «Шахматная коллекция» подписано между Российской шахматной федерацией (РШФ), Российской государственной библиотекой (РГБ) и компанией Renault Россия.

В рамках соглашения будет создано электронное собрание книжных архивных и музейных фондов, посвящённых развитию шахматной мысли, начиная с XVI века.

Отмечается, что результатом совместной работы станет архив оцифрованных редких изданий (всего около 1000): книг, периодики, диссертаций на шахматную тему на основных европейских языках, которым на безвозмездной основе смогут пользоваться все желающие.