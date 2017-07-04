ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Подмосковье стартуют съёмки военно-исторического приключенческого фильма под рабочим названием «Увидеть Сталина». Его слоган - «Первый непобедимый». Действие картины развернётся в 1940 году, когда состоялся пробег на прототипах легендарного танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина в Москву к Сталину для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины.

Режиссёр фильма - Ким Дружинин, получивший широкую известность после выхода на экраны его ленты «28 Панфиловцев». Роль Михаила Кошкина исполнит популярный актер Андрей Мерзликин. Создатели картины отмечают его внешнее сходство с прототипом.

«Важно, чтобы о таких людях не забывали, - говорит режиссёр Ким Дружинин, - Поэтому мы делаем кино приключенческим и рассчитываем в первую очередь на молодежную аудиторию. Для большей зрелищности мы перенесли время действия реальной истории из конца зимы в лето и внесли немного художественного вымысла в те события. По сценарию, за секретными танками на протяжении всего пробега постоянно кто-то гонится. Будут взрывы, драки, перестрелки, шпионы, и, конечно, любовь!».



Идея фильма и его названия появилась у сценариста Андрея Назарова полтора года назад. Он хотел рассказать об удивительной истории рождения танка Т-34. Продюсер Дмитрий Щербанов поддержал эту задумку, и вскоре началась подготовительная работа над будущим фильмом.

«В основу сценария легла история несправедливо забытого предвоенного подвига конструктора Михаила Ильича Кошкина, подвига, который впоследствии повлиял на ход военных действий», - говорит Дмитрий Щербанов.