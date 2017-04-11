ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 апреля Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова приглашает на концерт «Моцарт “Реквием” и великие шедевры». В программе произведения Георга Генделя, Франца Шуберта, Джузеппе Верди и последнее, незавершённое сочинение Вольфганга Амадея Моцарта — «Реквием». Траурную мессу композитор писал до самой смерти, а завершили работу его ученики - Йозеф Эйблер и Франц Ксавер Зюсмайер. «Реквием» считается одним из самых известных произведений Моцарта.

Концерт состоится в Государственном музее А.С. Пушкина. Он начнётся в 19:30 и продолжится два часа.