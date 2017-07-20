ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реставраторы воссоздали декоративную лепнину павильона № 32 "Космос" на ВДНХ. Это 28 гипсовых элементов с символикой различных отраслей советской промышленности, растительным орнаментом, а также шестиметровый герб СССР и два ордена Трудового Красного Знамени по три метра высотой каждый.

"Все элементы фриза были воссозданы из гипса по историческим фотографиям и чертежам 1950-х годов. Работы по созданию каждого элемента велись под наблюдением Мосгорнаследия", — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Как пояснил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, павильону возвращают его первоначальный облик, он станет таким же, каким был в 1954 году. Это год открытия выставки после окончания Великой Отечественной войны.

"Примечательно, что помпезный фриз был демонтирован с фасада павильона ещё в советский период, и только сейчас ему предстоит вернуться на своё историческое место", — отметил Алексей Емельянов.

Также зданию павильона "Космос" вернут первоначальный цвет — светло-жёлтый, сияющий на солнце. "Работы проводятся с применением специальной терразитовой штукатурки с добавлением слюды, которая имеет свойство блестеть на солнце. Её светло-жёлтый оттенок и состав идентичны исторической штукатурке, которая со временем утратила свою первоначальную внешнюю привлекательность", — пояснили в пресс-службе ВДНХ.