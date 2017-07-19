Римско-католический храм Святого Станислава анонсировал программу на август
19.07.2017, 09:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Римско-католический храм Святого Станислава (г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников 22) анонсировал программу на август месяц.
1 августа, вторник, 20 часов
Вечер фортепианных дуэтов
Двое за роялем
Франц Шуберт, Сергей Рахманинов, Анна Шатковская, Татьяна Шатковская-Айзенберг, Ефрем Подгайц, Ольга Раева
Лауреат международных конкурсов
Фортепианный дуэт ShAT (Москва)
Дуэт для четырёх рук - это, пожалуй, единственный род ансамбля, когда двое играют на ОДНОМ инструменте. Фортепианному дуэту подвластно исполнение широчайшего спектра музыки – от камерных пьес до симфоний. В программе концерта, наряду опусами Шуберта и Рахманинова, прозвучат самобытные сочинения современных композиторов. Особый подарок для публики – сочинения самих участниц дуэта – Анны Шатковской и Татьяны Шатковской-Айзенберг
Фортепианный дуэт сестёр Шатковских сложился в раннем детстве, более 20 лет назад, в процессе исполнения первых сочинений для фортепиано в четыре руки. Репертуар постепенно расширялся. Сейчас в него входят сочинения различных стилей и эпох: от классики до опусов современных авторов. Дуэт ShAT выступает в лучших залах Москвы, России и стран СНГ.
5 августа, 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Музыка трёх континентов
Букстехуде, Бах, Гендель, Регер, Барбер, Гильман Таривердиев
Лауреат международных конкурсов Александр Новосёлов (орган, Кондопога)
Только благодаря искусству музыки, не признающему законов времени и пространства, можно за один вечер побывать сразу же на трёх континентах. Остановка в Европе под знаком Баха, Генделя, Гильмана и Регера. Виртуальный перелёт в Америку для встречи с Самюэлем Барбером. И… возвращение в Россию с Микаэлом Таривердиевым. Лауреат международных конкурсов Александр Новосёлов приглашает в музыкальное турне по трём континентам.
6 августа, 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Время органа
Бах, Бём, Дюпре, Регер, Таривердиев
Лауреат международных конкурсов Елизавета Шабалина (орган, Санкт-Петербург)
Лауреат международных конкурсов, молодая талантливая органистка Елизавета Шабалина представит панораму органных шедевров от Бёма до Таривердиева в программе «Время органа». Масштабная прелюдия и фуга ми минор и камерная, но удивительно емкая по содержанию, трио соната ре минор Баха. Фантазия и фуга представителя позднего немецкого романтизма Макса Регера, продолжающего баховскую линию (неслучайно свое первое крупное сочинение, органную сюиту «Памяти Баха, он посвятил великому лейпцигскому кантору). Одно из самых сложных произведений для органа — Прелюдия и фуга соль минор Марселя Дюпре – одного из величайших французских органистов-виртуозов и композиторов ХХ века. Сам Дюпре отдавал предпочтение именно этому сочинению, играя его на бис. И, наконец, «пророческий» концерт для органа «Кассандра» Микаэла Таривердиева.
10 августа 2017, четверг, 20 часов
Вечер музыки для арфы и альта
Августовская каватина
Бах, Беллини, Доницетти, Шопен, Дебюсси
Лауреаты международных конкурсов
Антонина Шишканова (арфа)
Арсений Ручкин (альт)
Самая мелодичная музыка мирового репертуара (в том числе золотые оперные хиты) прозвучит в исполнении альта и арфы. Глубокий, волнующий тембр альта в сочетании с прохладным, хрустальным звучанием арфы – абсолютно новый взгляд на знакомые и любимые мелодии. Шедевры бельканто Беллини и Доницетти, изысканная нежность Шопена, мерная поступь Баха… Украшение программы – несколько ярких, разнохарактерных пьес для арфы соло.
12 августа 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Древо музыки
Бах, Брамс, Эскеш, Сава
Лауреат международных конкурсов Мария Лесовиченко (орган, Москва)
Древо музыки с бесчисленным количеством ветвей, каждая из которых – целый непостижимый мир звуков и многочисленных смыслов. Московская органистка, лауреат международных конкурсов Мария Лесовиченко представит ярчайшую звуковую палитру музыкальных образов: масштабный и камерный Бах, виртуозный Дюпре и непредсказуемый Эскеш. Импровизация Шарля Турнемира на тему католической секвенции Victimae paschali (Пасхальная жертва) и пронзительный опус Мариана Савы, настраивающий на размышления о Древе Креста… Удивительный вечер под сенью неувядаемого Древа Музыки.
15 августа 2017, вторник, 20 часов
Концерт камерной музыки
(домра альт и фортепиано)
Сны Европы
Сен-Санс, Дебюсси, Равель, Стравинский
Лауреаты международных конкурсов
Иван Амолин (домра-альт)
Ксения Гаврилова (фортепиано)
Публику ждёт очередное открытие – встреча с редким музыкальным инструментом - альтовой домрой. Низкому, бархатистому и проникновенному голосу этого уникального инструмента подвластны самые разнообразные музыкальные интонации. Глубина и своеобразие звучания альтовой домры особенно ярко проявляются в ансамбле с фортепиано. Концертная программа "Сны Европы" приоткроет дверь в необъятный мир европейской музыки начала прошлого столетия – по-своему наивный, утонченный, исполненный романтики, но при этом насыщенный ярчайшими красками и эмоциями. Страстность Равеля, изысканность Дебюсси, театральность Стравинского обещают публике неповторимое приключение вместе с молодыми талантливыми музыкантами Иваном Амолиным и Ксенией Гавриловой.
17 августа 2017, четверг, 20 часов
Инструментальный концерт
Effetti sonori
Витали, Бах, Моцарт, Шуберт, Бетховен,Форе, Чайковский
Санкт-Петербургский концертный дуэт
Заслуженный артист России Марк Таубе (скрипка)
Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (фортепиано)
Звуковые эфекты. Многообразные. Волнующие. Непредсказуемые. Увлекающие публику в путешествие вне времени и пространства. Звукопись самых разных эпох и стран. Головокружительное путешествие по Италии, Австрии, Германии, Франции и России в компании Баха, Моцарта, Сен-Санса, Чайковского и Санкт-Петербургского концертного дуэта. Effetti sonori – новая программа петербургских музыкантов Марка Таубе и Екатерины Маришкиной!
19 августа 2017, 19 часов, суббота
Органный концерт
Мистерия звука
Бах, Дюпре, Лангле, Буцко, Брамс, Кушнарев
Лауреаты международных конкурсов
Анастасия Сидоркина
Владимир Магалашвили
(орган, Россия-Германия)
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. (Евангелие от Иоанна 1:5)
Музыка – зеркало жизни. Музыка двадцатого века дисгармонична, как и окружающий мир. Но музыка ли в этом виновата? Программа концерта построена в жанре средневековой мистерии, чтобы полностью погрузить публику в непередаваемую атмосферу звуков, красок и образов: от сотворения мира до наших дней. Концерт - размышление органистов Анастасии Сидоркиной и Владимира Магалашвили.
24 августа 2017, четверг, 20 часов
Душевные гармонии
Вокальная группа АКАПЕЛЛИКА
Вокальная группа АКАПЕЛЛИКА работает в самом живом, натуральном и экологичном жанре, используя для создания музыки исключительно возможности человеческого голоса. Жанр акапелла сегодня - одно из наиболее бурно развивающихся направлений в современной музыке. Группа Акапеллика создаёт композиции в стиле contemporaryacapella, сочетая в своем творчестве приемы различных направлений. Музыканты сознательно ограничивают свой инструментарий: только голос, битбокс и хитроумные обработки, которые позволяют им создавать порой настоящие симфонические полотна. Но на этот раз Акапеллика откажется от привычных микрофонов и выступит в акустическом формате, представив программу из своих лучших аранжировок. В концерте прозвучит классическая и современная популярная музыка, а также оригинальные композиции.
Группа Акапеллика является обладателем Гран При Первого фестиваля совремнного искусства Фонда Михаила Шемякина и постоянно участвует в различных фестивалях, среди которых: "Solarsysto", "DIGITAL Ethnica", "Московская весна акапелла", "Поющий Мир", "Пустые Холмы", "Акапель", "Этнозима", "PetroJazz".
26 августа 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Торжество барокко
Брунс, Тундер, Пахельбель, Бах
Лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова (орган, Санкт-Петербург)
Ярчайшую барочную историю предлагает петербургская органистка Наталья Михайлова. Впечатляющая панорамма органной Германии предстанет за один вечер, охватив Север и Юг. В концерте представлена целая портретная галерея композиторов этой удивительной эпохи. Брунс, Тундер, Пахелбель и, как сверкающая вершина стиля, не имеющий равных Иоганн Себастьян Бах.
30 августа 2017, среда20 часов
Фортепианный концерт (сочинения для дуэта пианистов)
Игра в четыре руки
Бетховен, Дебюсси, Григ, Бородин
Лауреаты международных конкурсов
Екатерина Маришкина (фортепиано)
Мария Лебедева (фортепиано)
Уникальный жанр фортепианного дуэта – неиссякаемый кладезь возможностей для воплощения самых дерзких фантазий музыкантов. Широчайший спектр музыки – от камерного до симфонического звучания. Бетховен. Дебюсси. Бородин. Долгое странствие григовского Пер-Гюнта. Целая гамма переживаний и звуковых соцветий, представленная фортепианным дуэтом лауреатов международных конкуров – Марией Лебедевой и Екатериной Маришкиной, объединившихся за великолепным роялем Бехштейн.
1 августа, вторник, 20 часов
Вечер фортепианных дуэтов
Двое за роялем
Франц Шуберт, Сергей Рахманинов, Анна Шатковская, Татьяна Шатковская-Айзенберг, Ефрем Подгайц, Ольга Раева
Лауреат международных конкурсов
Фортепианный дуэт ShAT (Москва)
Дуэт для четырёх рук - это, пожалуй, единственный род ансамбля, когда двое играют на ОДНОМ инструменте. Фортепианному дуэту подвластно исполнение широчайшего спектра музыки – от камерных пьес до симфоний. В программе концерта, наряду опусами Шуберта и Рахманинова, прозвучат самобытные сочинения современных композиторов. Особый подарок для публики – сочинения самих участниц дуэта – Анны Шатковской и Татьяны Шатковской-Айзенберг
Фортепианный дуэт сестёр Шатковских сложился в раннем детстве, более 20 лет назад, в процессе исполнения первых сочинений для фортепиано в четыре руки. Репертуар постепенно расширялся. Сейчас в него входят сочинения различных стилей и эпох: от классики до опусов современных авторов. Дуэт ShAT выступает в лучших залах Москвы, России и стран СНГ.
5 августа, 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Музыка трёх континентов
Букстехуде, Бах, Гендель, Регер, Барбер, Гильман Таривердиев
Лауреат международных конкурсов Александр Новосёлов (орган, Кондопога)
Только благодаря искусству музыки, не признающему законов времени и пространства, можно за один вечер побывать сразу же на трёх континентах. Остановка в Европе под знаком Баха, Генделя, Гильмана и Регера. Виртуальный перелёт в Америку для встречи с Самюэлем Барбером. И… возвращение в Россию с Микаэлом Таривердиевым. Лауреат международных конкурсов Александр Новосёлов приглашает в музыкальное турне по трём континентам.
6 августа, 2017, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Время органа
Бах, Бём, Дюпре, Регер, Таривердиев
Лауреат международных конкурсов Елизавета Шабалина (орган, Санкт-Петербург)
Лауреат международных конкурсов, молодая талантливая органистка Елизавета Шабалина представит панораму органных шедевров от Бёма до Таривердиева в программе «Время органа». Масштабная прелюдия и фуга ми минор и камерная, но удивительно емкая по содержанию, трио соната ре минор Баха. Фантазия и фуга представителя позднего немецкого романтизма Макса Регера, продолжающего баховскую линию (неслучайно свое первое крупное сочинение, органную сюиту «Памяти Баха, он посвятил великому лейпцигскому кантору). Одно из самых сложных произведений для органа — Прелюдия и фуга соль минор Марселя Дюпре – одного из величайших французских органистов-виртуозов и композиторов ХХ века. Сам Дюпре отдавал предпочтение именно этому сочинению, играя его на бис. И, наконец, «пророческий» концерт для органа «Кассандра» Микаэла Таривердиева.
10 августа 2017, четверг, 20 часов
Вечер музыки для арфы и альта
Августовская каватина
Бах, Беллини, Доницетти, Шопен, Дебюсси
Лауреаты международных конкурсов
Антонина Шишканова (арфа)
Арсений Ручкин (альт)
Самая мелодичная музыка мирового репертуара (в том числе золотые оперные хиты) прозвучит в исполнении альта и арфы. Глубокий, волнующий тембр альта в сочетании с прохладным, хрустальным звучанием арфы – абсолютно новый взгляд на знакомые и любимые мелодии. Шедевры бельканто Беллини и Доницетти, изысканная нежность Шопена, мерная поступь Баха… Украшение программы – несколько ярких, разнохарактерных пьес для арфы соло.
12 августа 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Древо музыки
Бах, Брамс, Эскеш, Сава
Лауреат международных конкурсов Мария Лесовиченко (орган, Москва)
Древо музыки с бесчисленным количеством ветвей, каждая из которых – целый непостижимый мир звуков и многочисленных смыслов. Московская органистка, лауреат международных конкурсов Мария Лесовиченко представит ярчайшую звуковую палитру музыкальных образов: масштабный и камерный Бах, виртуозный Дюпре и непредсказуемый Эскеш. Импровизация Шарля Турнемира на тему католической секвенции Victimae paschali (Пасхальная жертва) и пронзительный опус Мариана Савы, настраивающий на размышления о Древе Креста… Удивительный вечер под сенью неувядаемого Древа Музыки.
15 августа 2017, вторник, 20 часов
Концерт камерной музыки
(домра альт и фортепиано)
Сны Европы
Сен-Санс, Дебюсси, Равель, Стравинский
Лауреаты международных конкурсов
Иван Амолин (домра-альт)
Ксения Гаврилова (фортепиано)
Публику ждёт очередное открытие – встреча с редким музыкальным инструментом - альтовой домрой. Низкому, бархатистому и проникновенному голосу этого уникального инструмента подвластны самые разнообразные музыкальные интонации. Глубина и своеобразие звучания альтовой домры особенно ярко проявляются в ансамбле с фортепиано. Концертная программа "Сны Европы" приоткроет дверь в необъятный мир европейской музыки начала прошлого столетия – по-своему наивный, утонченный, исполненный романтики, но при этом насыщенный ярчайшими красками и эмоциями. Страстность Равеля, изысканность Дебюсси, театральность Стравинского обещают публике неповторимое приключение вместе с молодыми талантливыми музыкантами Иваном Амолиным и Ксенией Гавриловой.
17 августа 2017, четверг, 20 часов
Инструментальный концерт
Effetti sonori
Витали, Бах, Моцарт, Шуберт, Бетховен,Форе, Чайковский
Санкт-Петербургский концертный дуэт
Заслуженный артист России Марк Таубе (скрипка)
Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (фортепиано)
Звуковые эфекты. Многообразные. Волнующие. Непредсказуемые. Увлекающие публику в путешествие вне времени и пространства. Звукопись самых разных эпох и стран. Головокружительное путешествие по Италии, Австрии, Германии, Франции и России в компании Баха, Моцарта, Сен-Санса, Чайковского и Санкт-Петербургского концертного дуэта. Effetti sonori – новая программа петербургских музыкантов Марка Таубе и Екатерины Маришкиной!
19 августа 2017, 19 часов, суббота
Органный концерт
Мистерия звука
Бах, Дюпре, Лангле, Буцко, Брамс, Кушнарев
Лауреаты международных конкурсов
Анастасия Сидоркина
Владимир Магалашвили
(орган, Россия-Германия)
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. (Евангелие от Иоанна 1:5)
Музыка – зеркало жизни. Музыка двадцатого века дисгармонична, как и окружающий мир. Но музыка ли в этом виновата? Программа концерта построена в жанре средневековой мистерии, чтобы полностью погрузить публику в непередаваемую атмосферу звуков, красок и образов: от сотворения мира до наших дней. Концерт - размышление органистов Анастасии Сидоркиной и Владимира Магалашвили.
24 августа 2017, четверг, 20 часов
Душевные гармонии
Вокальная группа АКАПЕЛЛИКА
Вокальная группа АКАПЕЛЛИКА работает в самом живом, натуральном и экологичном жанре, используя для создания музыки исключительно возможности человеческого голоса. Жанр акапелла сегодня - одно из наиболее бурно развивающихся направлений в современной музыке. Группа Акапеллика создаёт композиции в стиле contemporaryacapella, сочетая в своем творчестве приемы различных направлений. Музыканты сознательно ограничивают свой инструментарий: только голос, битбокс и хитроумные обработки, которые позволяют им создавать порой настоящие симфонические полотна. Но на этот раз Акапеллика откажется от привычных микрофонов и выступит в акустическом формате, представив программу из своих лучших аранжировок. В концерте прозвучит классическая и современная популярная музыка, а также оригинальные композиции.
Группа Акапеллика является обладателем Гран При Первого фестиваля совремнного искусства Фонда Михаила Шемякина и постоянно участвует в различных фестивалях, среди которых: "Solarsysto", "DIGITAL Ethnica", "Московская весна акапелла", "Поющий Мир", "Пустые Холмы", "Акапель", "Этнозима", "PetroJazz".
26 августа 2017, суббота, 19 часов
Органный концерт
Торжество барокко
Брунс, Тундер, Пахельбель, Бах
Лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова (орган, Санкт-Петербург)
Ярчайшую барочную историю предлагает петербургская органистка Наталья Михайлова. Впечатляющая панорамма органной Германии предстанет за один вечер, охватив Север и Юг. В концерте представлена целая портретная галерея композиторов этой удивительной эпохи. Брунс, Тундер, Пахелбель и, как сверкающая вершина стиля, не имеющий равных Иоганн Себастьян Бах.
30 августа 2017, среда20 часов
Фортепианный концерт (сочинения для дуэта пианистов)
Игра в четыре руки
Бетховен, Дебюсси, Григ, Бородин
Лауреаты международных конкурсов
Екатерина Маришкина (фортепиано)
Мария Лебедева (фортепиано)
Уникальный жанр фортепианного дуэта – неиссякаемый кладезь возможностей для воплощения самых дерзких фантазий музыкантов. Широчайший спектр музыки – от камерного до симфонического звучания. Бетховен. Дебюсси. Бородин. Долгое странствие григовского Пер-Гюнта. Целая гамма переживаний и звуковых соцветий, представленная фортепианным дуэтом лауреатов международных конкуров – Марией Лебедевой и Екатериной Маришкиной, объединившихся за великолепным роялем Бехштейн.
Источник: Ореанда