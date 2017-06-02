ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июне москвичи смогут познакомиться с роботом Пушкиным. Андроида, который может прочитать около 600 стихотворений классика, привезут с «Робостанции» ВДНХ в «Сокольники» на Московский фестиваль современной российской литературы. Он пройдёт в парке 11 и 12 июня. На фестивале в том числе запланированы мероприятия, посвящённые дню рождения А.С. Пушкина (6 июня).

Пушкин - антропоморфный робот, его оболочка сделана из силикона, благодаря которому специалистам удалось добиться портретного сходства. Он одет во фрак, белоснежную рубашку и цилиндр, а чёрные кудри и бакенбарды делают его ещё более похожим на поэта.

Как рассказали в пресс-службе парка «Сокольники», посетители фестиваля смогут познакомиться с роботом, он будет читать стихи по заявкам. Послушать их можно будет 11 и 12 июня с 12:00 до 18:00 рядом с эстрадой «Ротонда», недалеко от главного входа в парк. Рядом с роботом будет находиться стойка с планшетом. С его помощью гости фестиваля смогут выбрать из списка любимое произведение, и андроид его прочитает.

Кстати, в поэтической программе будут не только стихотворения, но и масштабные произведения, например поэма «Руслан и Людмила» или роман в стихах «Евгений Онегин». Их можно послушать полностью или выбрать любимый отрывок, к примеру письмо Татьяны к Онегину.

Декламирует андроид в статической позе, зато его мимика во время чтения схожа с человеческой — он умеет улыбаться, шевелить губами и бровями.

«Пушкин принадлежит к разряду так называемых антропоморфных, или человекообразных, роботов, — рассказали в пресс-службе “Робостанции”. — У него 16 мимических мышц, которые двигаются благодаря специальным моторам, поэтому робот может демонстрировать различные эмоции, открывать рот и читать стихи. Эти моторы покрывает силиконовая кожа. Разработчики подобрали специальный мягкий силикон, чтобы он легко управлялся двигателями и передавал пластику, сопоставимую с человеческой».