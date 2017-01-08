ОРЕАНДА-НОВОСТИ Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что гостями фестивалей «Путешествие в Рождество» и «Рождественский свет», которые проходят с 16 декабря, стали более 7 миллионов москвичей и туристов.



«Уже свыше семи миллионов человек посетили 42 фестивальные площадки. Выпито более 70 тысяч литров рождественского напитка. Также прошло более 30 спектаклей на катке на площади Революции, которые посмотрели более 35 тысяч зрителей», — отметил Алексей Немерюк.



Глава Департамента подчеркнул, что в округах Москвы тоже работают площадки, где проходят мастер-классы для всех желающих.



Фестиваль «Путешествие в Рождество» завершится 15 января. В нём участвуют представители 40 регионов России и 15 зарубежных стран.



Фестиваль «Рождественский свет» продлится до 19 февраля.



В торговых шале фестиваля «Путешествие в Рождество» обновят ассортимент, вместо ёлочных украшений и подарков здесь будут продавать сладости, тёплые зимние аксессуары и деликатесы.



На Манежной площади посетители найдут соусы, чёрную икру, варенье и продукты пчеловодства. Кроме того, здесь можно будет приобрести керамических ангелов и уникальные авторские кукол.



Продукты из Италии, вяленые деликатесы и сладости получится купить, если прогуляться от Манежной площади до площади Революции. Здесь же гостей порадуют рыбными деликатесами, крем-мёдом и мёдом-суфле. Появится мёд и на других площадках — на Пушкинской площади, в Климентовском переулке и на Арбате, где также появится французская выпечка в нарядных корзинках.