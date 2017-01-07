Рождественский бал прошёл в Астраханском кремле
07.01.2017, 22:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Третий по счёту, уже традиционный Рождественский бал для кадет казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова прошёл сегодня в Астраханском кремле.
70 пар: кавалеры из числа кадет кадетского казачьего корпуса имени атамана Бирюкова и их дамы из православной гимназии и казачьих классов школ региона сегодня собрались в зале музейно-выставочного комплекса Цейхгауз. К этому дню они готовились заранее: репетировали танцы, девушки шили платья и придумывали причёски. Благодаря новому, более просторному залу на бал смогли посмотреть все желающие родители.
Для гостей выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы региона, но всё внимание всё-таки было приковано к кадетам и их спутницам: они исполнили вальс, польку, полонез, а также несколько современных танцев.
Красивая старая традиция проводить Рождественские балы в регионе возобновилась благодаря инициативе атамана астраханского окружного казачьего общества Константина Маркелова.
70 пар: кавалеры из числа кадет кадетского казачьего корпуса имени атамана Бирюкова и их дамы из православной гимназии и казачьих классов школ региона сегодня собрались в зале музейно-выставочного комплекса Цейхгауз. К этому дню они готовились заранее: репетировали танцы, девушки шили платья и придумывали причёски. Благодаря новому, более просторному залу на бал смогли посмотреть все желающие родители.
Для гостей выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы региона, но всё внимание всё-таки было приковано к кадетам и их спутницам: они исполнили вальс, польку, полонез, а также несколько современных танцев.
Красивая старая традиция проводить Рождественские балы в регионе возобновилась благодаря инициативе атамана астраханского окружного казачьего общества Константина Маркелова.