Рок-оперу "Преступление и наказание" в постановке Кончаловского вновь покажут на сцене Московского театра мюзикла
11.01.2017, 07:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 января в Московском театре мюзикла начинается новый блок показов рок-оперы « Преступление и наказание» в постановке Андрея Кончаловского.
Композитор – Эдуард Артемьев. Либретто – Андрей Кончаловский, Юрий Ряшенцев при участии Марка Розовского. Хореография - Юрий Посохов, при участии Куинн Уортон (США), Рамуне Ходоркайте. Сценография – Мэтт Диили (Великобритания).Музыкальный руководитель постановки – Татьяна Солнышкина.
Спектакль был приурочен к 150-летию выхода романа « Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского и стал самой яркой премьерой прошлого сезона.
История создания этой рок-оперы и воплощения на сцене не менее интересна, чем история создания романа. Более 35 лет назад композитор Эдуард Артемьев написал музыку оперы «Преступление и наказание». Услышав её, режиссёр Андрей Кончаловский загорелся идеей поставить эту оперу на сцене. К работе были привлечён поэт Юрий Ряшенцев, написавший в соавторстве с Андреем Кончаловским и при участии Марка Розовского либретто. Возникали разные предложения постановок, но все они не позволяли до конца реализовать эту идею. И только в Московском театре мюзикла этот грандиозный масштабный проект получил своё воплощение.
Андрей Кончаловский сразу обозначил сложности осуществления данного проекта - «Задача очень сложная, потому что тут нельзя нигде ошибиться, тут трудно будет скрыть отсутствие таланта - актёрского, музыкального, хореографического. Замазать так нельзя. Это требует колоссального профессионализма от исполнителей. Тяжелейший труд, это как готовить морскую пехоту».
По итогам сезона рок-опера «Преступление и наказание» выдвинута на 6 номинаций Национальной театральной премии «Золотая маска».
Показ спектакля продлится до 26 февраля.
Композитор – Эдуард Артемьев. Либретто – Андрей Кончаловский, Юрий Ряшенцев при участии Марка Розовского. Хореография - Юрий Посохов, при участии Куинн Уортон (США), Рамуне Ходоркайте. Сценография – Мэтт Диили (Великобритания).Музыкальный руководитель постановки – Татьяна Солнышкина.
Спектакль был приурочен к 150-летию выхода романа « Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского и стал самой яркой премьерой прошлого сезона.
История создания этой рок-оперы и воплощения на сцене не менее интересна, чем история создания романа. Более 35 лет назад композитор Эдуард Артемьев написал музыку оперы «Преступление и наказание». Услышав её, режиссёр Андрей Кончаловский загорелся идеей поставить эту оперу на сцене. К работе были привлечён поэт Юрий Ряшенцев, написавший в соавторстве с Андреем Кончаловским и при участии Марка Розовского либретто. Возникали разные предложения постановок, но все они не позволяли до конца реализовать эту идею. И только в Московском театре мюзикла этот грандиозный масштабный проект получил своё воплощение.
Андрей Кончаловский сразу обозначил сложности осуществления данного проекта - «Задача очень сложная, потому что тут нельзя нигде ошибиться, тут трудно будет скрыть отсутствие таланта - актёрского, музыкального, хореографического. Замазать так нельзя. Это требует колоссального профессионализма от исполнителей. Тяжелейший труд, это как готовить морскую пехоту».
По итогам сезона рок-опера «Преступление и наказание» выдвинута на 6 номинаций Национальной театральной премии «Золотая маска».
Показ спектакля продлится до 26 февраля.