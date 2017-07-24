"Росгорцирк" может стать доходной компанией к 2019 году – Александр Журавский
24.07.2017, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Росгосцирк" в 2017 году выйдет на безубыточные показатели и может стать доходной не позднее 2019 года. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр Журавский.
"Мы поставили перед руководством цирковой компании амбициозные задачи - вывести "Росгосцирк" из состояния упадка и сделать компанию доходной в ближайшей перспективе. Не позднее 2019 года компания должна стать доходной. Надеемся, что уже в этом году тенденция такова, что позволит нам засвидетельствовать, что "Росгосцирк" будет безубыточным", - сказал Александр Журавский.
Он добавил, что за десять месяцев работы нового руководства в развитии компании наметилась положительная динамика. "Анализ показателей по выручке, числу представлений и по количеству зрителей свидетельствует о том, что практически все показатели опережающим темпом достигаются", - пояснил замглавы федерального ведомства.
Генеральный директор компании Дмитрий Иванов рассказал, что к 2018 году после реконструкции заработают пять филиалов "Росгосцирка".
"В сентябре откроется Нижнетагильский цирк, Кисловодский цирк на подходе. Красивое здание получается во Владивостоке. В 2018 году планируем открытие цирка в Рязани, в Саратовском цирке сейчас продолжаются реставрационные работы", - сказал он.
В августе 2016 года Дмитрий Иванов был назначен новым генеральным директором компании "Росгосцирк", сместив на этой должности Вадима Гаглоева.
"Мы поставили перед руководством цирковой компании амбициозные задачи - вывести "Росгосцирк" из состояния упадка и сделать компанию доходной в ближайшей перспективе. Не позднее 2019 года компания должна стать доходной. Надеемся, что уже в этом году тенденция такова, что позволит нам засвидетельствовать, что "Росгосцирк" будет безубыточным", - сказал Александр Журавский.
Он добавил, что за десять месяцев работы нового руководства в развитии компании наметилась положительная динамика. "Анализ показателей по выручке, числу представлений и по количеству зрителей свидетельствует о том, что практически все показатели опережающим темпом достигаются", - пояснил замглавы федерального ведомства.
Генеральный директор компании Дмитрий Иванов рассказал, что к 2018 году после реконструкции заработают пять филиалов "Росгосцирка".
"В сентябре откроется Нижнетагильский цирк, Кисловодский цирк на подходе. Красивое здание получается во Владивостоке. В 2018 году планируем открытие цирка в Рязани, в Саратовском цирке сейчас продолжаются реставрационные работы", - сказал он.
В августе 2016 года Дмитрий Иванов был назначен новым генеральным директором компании "Росгосцирк", сместив на этой должности Вадима Гаглоева.
Источник: Министерство культуры