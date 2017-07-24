ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал компании Росгосстрах в Челябинской области застраховал воспитанников детских оздоровительных учреждений Озерского городского округа и г. Усть-Катав. Под страховой защитой будут находиться все дети, приехавшие на отдых в период летних каникул.

Дети в возрасте от 6 до 18 лет застрахованы по программе коллективного страхования от несчастных случаев "Счастливое детство" от компании "РГС Жизнь". Договор включает в себя такие риски, как телесные повреждения (травма, острое отравление), инвалидность, смерть в результате несчастного случая.

"Мы уже более 5 лет сотрудничаем с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодёжи" г. Озёрска. Три оздоровительных лагеря расположены на живописных озёрах Южного Урала - Акакуль и Иртяш, и пользуются огромным спросом среди детей всей Челябинской области, - говорит начальник страхового отдела в г. Кыштым филиала компании Росгосстрах в Челябинской области Светлана Байдина. - На время первой смены мы обеспечили защитой 447 ребят, на вторую смену застрахованы 780 детей. Сейчас формируется список на страхование детей на 3 смену".

Кроме того коллективный договор страхования детей от несчастного случая заключён с МКУ "Детский оздоровительный центр "Ребячья республика". Лагерь принимает детей из г. Усть-Катава и других городов Челябинской области. За 4 смены летних каникул 2017 года планируется обеспечить защитой 840 детей.

Все дети застрахованы по инициативе администрации оздоровительных учреждений, т. к. для организаторов детского отдыха первостепенная задача - обеспечить комплексную защиту всех приезжающих в лагерь для отдыха, оздоровления и обучения.

"К сожалению, ни одна летняя оздоровительная кампания не обходится без происшествий. Вот и в этом году дети ломали руки, получали черепно-мозговые травмы и другие повреждения, - говорит главный специалист отдела корпоративных продаж Дирекции по Челябинской области страховой компании "РГС Жизнь" Екатерина Мишина. - Страхование помогает семьям детей и организаторам отдыха избежать дополнительных расходов при наступлении несчастного случая или болезни".

По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, почти 250 тысяч южноуральцев в возрасте от шести до 18 лет проведут лето 2017 года в местах организованного отдыха. Это почти 70% от общего числа детей школьного возраста в регионе.