Россия и Франция сформируют совместные туристические маршруты до конца 2017 года
27.02.2017, 18:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Об этом на заседании рабочей группы по туризму в рамках Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) заявила заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Маршруты создаются сразу в двух странах и будут посвящены военной истории, русской эмиграции, а также культуре и искусству.
"С нашими французскими партнёрами, вместе с туриндустрией двух стран, Национальным агентством по развитию туризма во Франции (Atout France) и Ростуризмом до конца года мы должны сформировать новую сеть двусторонних маршрутов под единым брендом "Русский след во Франции" и "Французский след в России", - рассказала замглавы федерального ведомства.
"Первое направление маршрутов на территории Франции и России, над которыми мы работаем - маршруты, связанные с военной историей. Это Наполеоновские войны, Первая мировая и Вторая мировая войны, - рассказала Алла Манилова. - Второе направление маршрутов - наши связи в культуре и искусстве, третье - судьба русской эмиграции, которая вызывает огромный интерес у туристов и особенно актуально в связи со 100-летием Октябрьской революции. Четвёртое направление связано с гастрономическим туризмом и виноделием".
Презентация совместных маршрутов пройдёт в декабре 2017 года в Париже на одном из мероприятий, завершающих перекрёстный Год культурного туризма России и Франции.
"С нашими французскими партнёрами, вместе с туриндустрией двух стран, Национальным агентством по развитию туризма во Франции (Atout France) и Ростуризмом до конца года мы должны сформировать новую сеть двусторонних маршрутов под единым брендом "Русский след во Франции" и "Французский след в России", - рассказала замглавы федерального ведомства.
"Первое направление маршрутов на территории Франции и России, над которыми мы работаем - маршруты, связанные с военной историей. Это Наполеоновские войны, Первая мировая и Вторая мировая войны, - рассказала Алла Манилова. - Второе направление маршрутов - наши связи в культуре и искусстве, третье - судьба русской эмиграции, которая вызывает огромный интерес у туристов и особенно актуально в связи со 100-летием Октябрьской революции. Четвёртое направление связано с гастрономическим туризмом и виноделием".
Презентация совместных маршрутов пройдёт в декабре 2017 года в Париже на одном из мероприятий, завершающих перекрёстный Год культурного туризма России и Франции.