ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках официального визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина состоялось подписание Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства.

Одним из пунктов этого соглашения стало подписание меморандума о совместном производстве сериала «Крош и Панда» между двумя ведущими анимационными компаниями двух стран - Группой компаний «Рики» (в лице компании «Смешарики») и Центральным каналом Китайского Телевидения (в лице компании CCTV Animation).

Меморандум был подписан 4 июля генеральным продюсером группы компаний «Рики» Ильей Поповым и председателем CCTV Animation Сюэ Цзицзюнь. Со стороны КНР в церемонии подписания также принял участие председатель совета директоров и президент телекомпании CCTV, руководитель Государственного управления по делам печати, издательства, радио, кино и телевидения КНР (SARFT) Ксюи Цзицзюнь.

Предварительные переговоры с анимационными студиями Китая велись во время двух последних поездок Министра культуры РФ Владимира Мединского в Китай.

«Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере анимационного производства открывает большие перспективы для обеих стран. Проект, создаваемый с участием самых популярных анимационных персонажей России и Китая, способен вобрать в себя всё лучшее из современной мультипликационной культуры наших государств. Убежден в успехе этого и будущих совместных анимационных проектов России и Китая», - отметил Министр культуры РФ Владимир Мединский.

Сериал «Крош и Панда» - самый масштабный проект в области совместного производства анимационных сериалов России и Китая и первый проект, реализуемый в рамках межправительственного соглашения о ко-продукции между двумя странами. Он призван объединить самых популярных у детей в России и Китае анимационных персонажей и стать символом развития и укрепления сотрудничества в области культуры и искусства.

В планах «Рики» и CCTV Animation - выпуск в течение полутора лет с момента подписания соглашения 52-х 12-ти минутных эпизодов сериала в формате 3D CGI. Творческие процессы создания проекта, включающие в себя подготовку сценариев, разработку мира персонажей, их внешнего облика и прочих креативных аспектов, будут осуществляться российской и китайской сторонами совместно.