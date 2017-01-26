Россия и Узбекистан наращивают сотрудничество в сфере культуры
26.01.2017, 14:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 января в Минкультуры России заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова провела рабочую встречу с заместителем Министра по делам культуры и спорта Республики Узбекистан Фарходом Джураевым. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Бахром Ашрафханов.
В ходе встречи обсуждались вопросы культурного сотрудничества и планы на 2017 год. В частности, речь шла о возможности проведения в 2017 году выставки из собрания Государственного музея Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, приуроченной к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном. Участники встречи отметили, что высокий статус будущей выставки будет способствовать дальнейшему развитию культурных связей между двумя странами.
Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России подтвердил готовность приема на стажировку в ведущие театры России технического персонала театров Узбекистана.
Фарход Джураев объявил о готовности провести Дни культуры Узбекистана в России в 2017 году. Напомним, Дни России в Узбекистане с аншлагами прошли в Ташкенте с 17 по 20 ноября 2016 года.
В ходе встречи обсуждались вопросы культурного сотрудничества и планы на 2017 год. В частности, речь шла о возможности проведения в 2017 году выставки из собрания Государственного музея Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, приуроченной к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном. Участники встречи отметили, что высокий статус будущей выставки будет способствовать дальнейшему развитию культурных связей между двумя странами.
Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России подтвердил готовность приема на стажировку в ведущие театры России технического персонала театров Узбекистана.
Фарход Джураев объявил о готовности провести Дни культуры Узбекистана в России в 2017 году. Напомним, Дни России в Узбекистане с аншлагами прошли в Ташкенте с 17 по 20 ноября 2016 года.