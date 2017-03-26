ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отверг вероятность того, что Россия направит на "Евровидение" другого участника или участницу вместо Юлии Самойловой.

Соответствующее заявление сенатор сделал, комментируя слова вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, который ранее заверил, что Украина готова допустить на "Евровидение" другого российского представителя, "не имеющего проблем с украинским законодательством".

"Предложение украинских властей направить на "Евровидение" другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять его – значит согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это в принципе невозможно", – подчеркнул Клинцевич.

Есть, по его мнению, и ещё одна причина, по которой предложение Киева совершенно неприемлемо.

"Она кроется в личности самой девушки, которая всей своей жизнью заслужила, а точнее, завоевала право выступать на "Евровидении". Принятие иного решения было бы предательством по отношению к ней. Словом, мы свой выбор сделали и менять его не будем ни при каких обстоятельствах", – пообещал парламентарий.

Политик также убеждён, что Россию буквально толкают на бойкот этого музыкального мероприятия и так на её месте поступило бы любое цивилизованное, уважающее себя государство.

Напомним, на этой неделе певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017, Служба безопасности Украины запретила на три года въезд на территорию страны, мотивируя своё решение "нарушением национального законодательства".