ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 августа заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов принял участие в церемонии открытия 86-й Измирской международной ярмарки и объединённой экспозиции России. Ключевая тема мероприятия – энергетика и инновации. Российскую делегацию возглавил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

В этом году Россия выступила страной-партнером выставки с национальной экспозицией, которая стала крупнейшей из представленных на выставке и заняла более 1000 кв. м. В составе участников российской экспозиции - более 45 компаний из Москвы, Владимирской, Липецкой и Тульской областей, Ставропольского края, Республик Татарстани Северная Осетия – Алания, а также АО «Российский экспортный центр» и Российско-Турецкий деловой совет.



