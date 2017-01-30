Россия проведёт в 2017 году Дни культуры в Таджикистане
30.01.2017, 16:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 января в столице Таджикистана г. Душанбе состоялось 14-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Заседание прошло в преддверии государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Таджикистан, намеченного на февраль 2017 года.
В повестке дня было заявлено 20 вопросов, в том числе и о сотрудничестве в сфере культуры. Российскую делегацию возглавил Первый Вице-премьер Игорь Шувалов.
Накануне на заседании экспертов по подготовке проекта Протокола 14-го заседания МПК с таджикской стороной были согласованы ключевые вопросы сотрудничества на 2017 год. Так, была достигнута договорённость о проведении в 2017 году Дней культуры России в Таджикистане, а в 2018 году Дней культуры Таджикистана в России.
В повестке дня было заявлено 20 вопросов, в том числе и о сотрудничестве в сфере культуры. Российскую делегацию возглавил Первый Вице-премьер Игорь Шувалов.
Накануне на заседании экспертов по подготовке проекта Протокола 14-го заседания МПК с таджикской стороной были согласованы ключевые вопросы сотрудничества на 2017 год. Так, была достигнута договорённость о проведении в 2017 году Дней культуры России в Таджикистане, а в 2018 году Дней культуры Таджикистана в России.