Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) представляет данные исследования, посвящённого положению дел в сфере культуры.

Уровень вовлечённости россиян в культурную жизнь страны высок: 76% участников исследования заявили о том, что принимали участие в культурных событиях и мероприятиях минувшего года (в 2015 году – 71%). Наиболее популярными среди россиян культурными практиками остаются поход в кино (45% заявили, что посещали в 2016 году кинотеатры) и участие в местных праздниках (38%).

Потребительский запрос в сфере культуры в целом сформирован. Лидерами рейтинга интереса к культурным событиям являются театры и концерты: 41% опрошенных заявил о желании посетить мероприятия данного направления. Наименьший интерес россияне декларируют к интернет-ресурсам, посвящённым деятельности культурных учреждений (5%).

Россияне охарактеризовали текущую ситуацию в сфере культуры страны как умеренно-положительную: половина участников исследования (52%) оценили нынешнее положение дел в культурной сфере как среднее, почти треть (30%) дали положительную оценку. Только 11% высказались в негативном ключе. Доля положительных оценок уверенно растет с 2014 г.

При оценке динамики положения дел в сфере культуры более трети респондентов (37%) отметили улучшение, и только 9% заявили об её ухудшении. Ещё 44% респондентов сказали, что ситуация за последний год не изменилась.

Данные опроса комментирует эксперт ВЦИОМ Кирилл Родин: «Оценка населением ситуации в сфере российской культуры постепенно меняется в лучшую сторону. Наиболее важно, что ресурс для этих изменений достаточно велик: сегодня мы зафиксировали социальный запрос, который превышает существующее предложение, и одно из наиболее выраженных ожиданий – развитие театрального направления».