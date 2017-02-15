Российская гастрономическая неделя проходит на Кипре
15.02.2017, 21:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 14 по 19 февраля 2017 года на Кипре проходит Российская гастрономическая неделя. Мероприятие проводится по согласованию с Посольством РФ на Кипре, Кипрской туристской организацией и Российским центром науки и культуры в Никосии при поддержке Федерального агентства по туризму.
Торжественная церемония открытия Российской гастрономической недели состоялось в Никосии, основные мероприятия проходят в Лимассоле. В программе Недели - обеды и ужины от шеф-поваров из российских регионов, выставка маршрутов гастрономического туризма, российских региональных производителей продуктов питания и напитков, мастер-классы для профессионалов и любителей, деловые обеды и ужины с представителями кипрского туристского сообщества.
"Проведение Российских гастрономических недель является важным аспектом развития въездного туризма в России. Мы отмечаем интерес к русской кухне и региональным российских продуктам, а также традиционным блюдам среди отечественных и зарубежных туристов. Мероприятия, подобные гастрономическим неделям, позволяют представителям иностранных туристических компаний и потенциальным туристам ближе познакомиться с гастрономическими, культурными и иными возможностями отдыха в России", - говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Концепция организации Российских гастрономических недель была разработана Международным эногастрономическим центром (МЭЦ, аффилированным членом ЮНВТО) при поддержке Генерального Секретаря Всемирной Туристской Организации ООН (ЮНВТО) Талеба Рифаи.
Концепция РГН состоит в проведении в различных странах мира серии мероприятий, направленных на укрепление культурных и деловых связей между странами – участниками Недели, популяризацию страны как привлекательной туристской дестинации, увеличение взаимного турпотока между странами – участниками Недели, демонстрацию региональных туристских возможностей, региональной кухни, продуктов питания и напитков международной публике, привлечению внимания к инвестиционным проектам в индустрии гостеприимства стран-участников Недели, взаимное увеличение экспорта и импорта продуктов питания и напитков стран-участников Недели.
Российские гастрономические недели прошли в 2015 и 2016 годах в Испании (Мадрид, Барселона).
Торжественная церемония открытия Российской гастрономической недели состоялось в Никосии, основные мероприятия проходят в Лимассоле. В программе Недели - обеды и ужины от шеф-поваров из российских регионов, выставка маршрутов гастрономического туризма, российских региональных производителей продуктов питания и напитков, мастер-классы для профессионалов и любителей, деловые обеды и ужины с представителями кипрского туристского сообщества.
"Проведение Российских гастрономических недель является важным аспектом развития въездного туризма в России. Мы отмечаем интерес к русской кухне и региональным российских продуктам, а также традиционным блюдам среди отечественных и зарубежных туристов. Мероприятия, подобные гастрономическим неделям, позволяют представителям иностранных туристических компаний и потенциальным туристам ближе познакомиться с гастрономическими, культурными и иными возможностями отдыха в России", - говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Концепция организации Российских гастрономических недель была разработана Международным эногастрономическим центром (МЭЦ, аффилированным членом ЮНВТО) при поддержке Генерального Секретаря Всемирной Туристской Организации ООН (ЮНВТО) Талеба Рифаи.
Концепция РГН состоит в проведении в различных странах мира серии мероприятий, направленных на укрепление культурных и деловых связей между странами – участниками Недели, популяризацию страны как привлекательной туристской дестинации, увеличение взаимного турпотока между странами – участниками Недели, демонстрацию региональных туристских возможностей, региональной кухни, продуктов питания и напитков международной публике, привлечению внимания к инвестиционным проектам в индустрии гостеприимства стран-участников Недели, взаимное увеличение экспорта и импорта продуктов питания и напитков стран-участников Недели.
Российские гастрономические недели прошли в 2015 и 2016 годах в Испании (Мадрид, Барселона).