Российская ярмарка вокалистов пройдёт в Санкт-Петербургской государственной консерватории
11.04.2017, 13:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 апреля в 19 часов в Санкт-Петербургской государственной консерватории состоится торжественное открытие 45 Смотра-конкурса вокалистов-выпускников музыкальных вузов России.
С 21 по 25 апреля 2017 года в Санкт-Петербургской консерватории пройдёт 45 Смотр-конкурс вокалистов-выпускников музыкальных вузов России. Организаторы – Министерство культуры Российской Федерации и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени. Н.А. Римского – Корсакова. В 2017 году в Смотре примут участие 70 студентов из 18 музыкальных вузов России. В состав жюри входят члены Совета по вокальному искусству. Председатель Совета - Ирина Петровна Богачёва, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, профессор, народная артистка СССР.
Проект является традиционным ежегодным мероприятием в системе вокального образования. В прослушиваниях вокалистов принимают участие выпускники ведущих музыкальных вузов России, отобранные кафедрами сольного пения своих вузов. Вокалисты-выпускники выступают на сцене перед публикой, представителями театров и жюри. Театры, филармонии, концертные организации, заинтересованные в приглашении на работу молодых певцов, командируют на Смотр своих представителей. Целью Смотра является привлечение внимания концертных организаций и музыкальных театров, как в России, так и за рубежом к талантливым и перспективным вокалистам.
По окончании конкурсных прослушиваний проводится Всероссийская научно-методическая конференция, доклады которой направлены на совершенствование педагогического и исполнительского мастерства в области вокального искусства, рассмотрение актуальных научно-теоретических основ постановки певческого голоса. Задача Смотра дать профессиональную оценку работе кафедр сольного пения музыкальных вузов России с последующим методическим анализом. Члены жюри отбирают лучших вокалистов для участия в концерте камерной вокальной музыки и заключительном концерте Смотра в сопровождении оперно-симфонического оркестра. Проект завершится гала-концертом победителей, который состоится 25 апреля в 19 часов в зале Академической Капеллы.
С 21 по 25 апреля 2017 года в Санкт-Петербургской консерватории пройдёт 45 Смотр-конкурс вокалистов-выпускников музыкальных вузов России. Организаторы – Министерство культуры Российской Федерации и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени. Н.А. Римского – Корсакова. В 2017 году в Смотре примут участие 70 студентов из 18 музыкальных вузов России. В состав жюри входят члены Совета по вокальному искусству. Председатель Совета - Ирина Петровна Богачёва, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, профессор, народная артистка СССР.
Проект является традиционным ежегодным мероприятием в системе вокального образования. В прослушиваниях вокалистов принимают участие выпускники ведущих музыкальных вузов России, отобранные кафедрами сольного пения своих вузов. Вокалисты-выпускники выступают на сцене перед публикой, представителями театров и жюри. Театры, филармонии, концертные организации, заинтересованные в приглашении на работу молодых певцов, командируют на Смотр своих представителей. Целью Смотра является привлечение внимания концертных организаций и музыкальных театров, как в России, так и за рубежом к талантливым и перспективным вокалистам.
По окончании конкурсных прослушиваний проводится Всероссийская научно-методическая конференция, доклады которой направлены на совершенствование педагогического и исполнительского мастерства в области вокального искусства, рассмотрение актуальных научно-теоретических основ постановки певческого голоса. Задача Смотра дать профессиональную оценку работе кафедр сольного пения музыкальных вузов России с последующим методическим анализом. Члены жюри отбирают лучших вокалистов для участия в концерте камерной вокальной музыки и заключительном концерте Смотра в сопровождении оперно-симфонического оркестра. Проект завершится гала-концертом победителей, который состоится 25 апреля в 19 часов в зале Академической Капеллы.