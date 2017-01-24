ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские цирковые артисты завоевали на фестивале в Монако сразу четыре международные высшие награды, которые называют цирковым "Оскаром". 

"Золотого Клоуна" завоевали артисты, представившие номер "Подкидные доски", под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Трушина. Братья Запашные с аттракционом "Среди хищников" завоевали в Монте-Карло престижную серебряную награду. Акробатическая группа на встречных качелях под руководством Александра Скокова завоевала "Бронзового клоуна". 

Кроме того, клишнику Александру Батуеву была также вручена статуэтка "Бронзового клоуна" в рамках фестиваля.

Победителей фестиваля объявляла лично принцесса Монако Стефания, которая возглавляет жюри состязания. Торжественная церемония награждения артистов состоится 24 января.