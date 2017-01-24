Российские артисты взяли "золото", "серебро" и "бронзу" на цирковом фестивале в Монте-Карло
24.01.2017, 13:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские цирковые артисты завоевали на фестивале в Монако сразу четыре международные высшие награды, которые называют цирковым "Оскаром".
"Золотого Клоуна" завоевали артисты, представившие номер "Подкидные доски", под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Трушина. Братья Запашные с аттракционом "Среди хищников" завоевали в Монте-Карло престижную серебряную награду. Акробатическая группа на встречных качелях под руководством Александра Скокова завоевала "Бронзового клоуна".
Кроме того, клишнику Александру Батуеву была также вручена статуэтка "Бронзового клоуна" в рамках фестиваля.
Победителей фестиваля объявляла лично принцесса Монако Стефания, которая возглавляет жюри состязания. Торжественная церемония награждения артистов состоится 24 января.
"Золотого Клоуна" завоевали артисты, представившие номер "Подкидные доски", под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Трушина. Братья Запашные с аттракционом "Среди хищников" завоевали в Монте-Карло престижную серебряную награду. Акробатическая группа на встречных качелях под руководством Александра Скокова завоевала "Бронзового клоуна".
Кроме того, клишнику Александру Батуеву была также вручена статуэтка "Бронзового клоуна" в рамках фестиваля.
Победителей фестиваля объявляла лично принцесса Монако Стефания, которая возглавляет жюри состязания. Торжественная церемония награждения артистов состоится 24 января.