Российские музеи примут участие в международной акции #MuseumSelfie
17.01.2017, 17:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 января в сети пройдет Международная твиттер-акция #MuseumSelfie. В этот день пользователи социальных сетей по всему миру публикуют в своих аккаунтах фотографии из музеев.
По инициативе портала «Культура.РФ» при поддержке Минкультуры России российские музеи проведут акцию в расширенном формате. Фотографии будут публиковаться не только в твиттере, но и в других популярных в России социальных сетях. Следить за ходом акции можно будет «ВКонтакте», в «Одноклассниках», Facebook, Instagram и других социальных сетях.
Хэштег акции в русскоязычном сегменте интернета – #МузейноеСелфи.
По инициативе портала «Культура.РФ» при поддержке Минкультуры России российские музеи проведут акцию в расширенном формате. Фотографии будут публиковаться не только в твиттере, но и в других популярных в России социальных сетях. Следить за ходом акции можно будет «ВКонтакте», в «Одноклассниках», Facebook, Instagram и других социальных сетях.
Хэштег акции в русскоязычном сегменте интернета – #МузейноеСелфи.