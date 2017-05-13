ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Квартет музыкантов из России "Русский Ренессанс" выиграл Гран-При престижного Международного конкурса камерной музыки M-Prize, проходившего в Мичиганском университете, США. Призовой фонд составил 100 тысяч долларов.

"Мы были невероятно впечатлены талантом, представленным на конкурсе в этом году, - сказал Мэтт Альберт, директор конкурса M-Prize – "Русский Ренессанс" - исключительный пример сочетания превосходства современных тенденций и невероятно высокого уровня исполнителей, выявление которого и есть основная задача конкурса M-Prize".



Лауреаты конкурса будут также приглашены преподавать в Школе Музыки, театра и танца Мичиганского Университета в 2017-18 учебном году. Дополнительными наградами станут концерты и мастер-классы в Америке, запись диска и многое другое.

Ансамбль "Русский Ренессанс" исполняет мировую музыку "с русским характером". В составе квартета балалайка, баян, контабас и домра. Дебютное выступление музыкантов состоялось в октябре 2015 года с двукратным лауреатом Каннского кинофестиваля Эмиром Кустурицей и "No smoking orchestra". Участники ансамбля - лауреаты многих престижных международных конкурсов.