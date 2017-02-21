ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии 89-й церемонии вручения премии «Оскар» проект Кино Mail.Ru предложил российским зрителям угадать, кому достанутся заветные статуэтки.

По мнению посетителей портала, лучшим фильмом 2016 года на предстоящем «Оскаре» станет музыкальная мелодрама «Ла-Ла Ленд». За ленту с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях проголосовали более половины пользователей — 53%. Другие кандидаты остались далеко позади. Так, кинолента «По соображениям совести» получила почти в четыре раза меньше голосов — 14%. В пятёрку лучших вошли фильмы «Ограды» и «Прибытие» (по 8%) и «Лунный свет» (в его победу верят 7% респондентов).

Впечатление от просмотра «Ла-Ла Ленда» отразилось и на других номинациях. 42% верят, что Райан Гослинг в 2017 году получит свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль. Его основной конкурент – Дензел Вашингтон – набрал вдвое меньше голосов: 21% зрителей уверены, что он получит статуэтку за роль в фильме «Ограды». За победу Эндрю Гарфилда с ролью в фильме «По соображениям совести» проголосовали 17%, Кейси Аффлека («Манчестер у моря») поддерживают 14%, а Вигго Мортенсена («Капитан Фантастик») — 6%.

Блиставшая всё в том же «Ла-Ла Ленде» Эмма Стоун – лидер в аналогичной номинации среди женщин: за неё проголосовали 41% пользователей, что на 13 пунктов больше, чем у её ближайшей соперницы Натали Портман (фильм «Джеки»). Мерил Стрип — у которой, кстати, уже есть в активе три статуэтки и 16 номинаций — набрала 14% голосов с ролью в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс». 11% получила французская звезда Изабель Юппер (фильм «Она»), 6% — дебютантка «Оскара» Рут Негга («Лавинг»).

При выборе лучшего режиссёра большинство зрителей (42%) посчитали, что им станет Дэмьен Шазелл, снявший «Ла-Ла Ленд». За Мэла Гибсона – режиссёра военной драмы «По соображениям совести» — проголосовали 25%. Третье место занял Дени Вильнев («Прибытие»): его поддержали 14% киноманов. 10% верят, что премию получит Барри Дженкинс за «Лунный свет», а 9% считают, что это будет Кеннет Лонерган с «Манчестером у моря».

Среди анимационных фильмов подавляющее большинство (65%) респондентов отдали голос в пользу «Зверополиса» студии Walt Disney. Приключения «Моаны» оценили почти четверть (23%) зрителей. В шансы других картин на «Оскар» россияне почти не верят: третье место разделили «Кубо. Легенда о самурае» и «Красная черепаха» (у обоих по 5% голосов), на четвёртом «Жизнь кабачка» (лишь 2%).