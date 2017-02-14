Российский академический Молодёжный театр открывает Клуб друзей
14.02.2017, 16:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский академический Молодёжный театр (РАМТ) первым из российских театров внедряет новую модель финансовой поддержки своей деятельности - формирование целевого капитала. С этой целью театр открывает Клуб друзей РАМТ, объединяющий людей, заинтересованных в развитии театра и желающих активнее участвовать в его жизни.
"Механизм целевого капитала обеспечивает театру источник постоянного дохода, а значит - большую финансовую устойчивость и независимость, - сказала директор РАМТа Софья Апфельбаум. - Мы формируем фонд, который станет для РАМТ залогом стабильности на многие годы вперед. Благодаря этой помощи мы сможем приглашать молодых режиссеров, давать зеленый свет экспериментальным проектам, проводить образовательные программы, а главное - сохранять доступный уровень цен на билеты".
Поступившие в фонд пожертвования используются не сразу. Фонд передает их в управляющую компанию - специальное подразделение банка и расходует только сумму ежегодного банковского процента. Этот процент будет использоваться для творческих программ РАМТ. Сумма пожертвований останется неприкосновенной и будет ежегодно приносить доход.
Вступление в Клуб друзей платное, сумма взноса - от 3000 рублей. Собранные средства будут аккумулироваться в Фонде целевого капитала, а участники Клуба получат привилегии при покупке билетов, приглашения на мероприятия театра и др. С благотворителями будут заключены договоры пожертвования. В скором будущем Фонд поддержки РАМТ сможет принимать пожертвования онлайн.
Целевой капитал - новое для России понятие, связанное с принятым в 2006 году Федеральным законом № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". Взнос в целевой капитал имеет преимущества перед иными формами благотворительности, поскольку гарантирует целевой характер использования и строгую систему отчетности перед жертвователями. В настоящее время зарегистрировано более 100 подобных фондов, которые работают в сфере образования, социальной поддержки и культурного наследия. Целевой капитал РАМТ станет первым подобным фондом в театре.
"Механизм целевого капитала обеспечивает театру источник постоянного дохода, а значит - большую финансовую устойчивость и независимость, - сказала директор РАМТа Софья Апфельбаум. - Мы формируем фонд, который станет для РАМТ залогом стабильности на многие годы вперед. Благодаря этой помощи мы сможем приглашать молодых режиссеров, давать зеленый свет экспериментальным проектам, проводить образовательные программы, а главное - сохранять доступный уровень цен на билеты".
Поступившие в фонд пожертвования используются не сразу. Фонд передает их в управляющую компанию - специальное подразделение банка и расходует только сумму ежегодного банковского процента. Этот процент будет использоваться для творческих программ РАМТ. Сумма пожертвований останется неприкосновенной и будет ежегодно приносить доход.
Вступление в Клуб друзей платное, сумма взноса - от 3000 рублей. Собранные средства будут аккумулироваться в Фонде целевого капитала, а участники Клуба получат привилегии при покупке билетов, приглашения на мероприятия театра и др. С благотворителями будут заключены договоры пожертвования. В скором будущем Фонд поддержки РАМТ сможет принимать пожертвования онлайн.
Целевой капитал - новое для России понятие, связанное с принятым в 2006 году Федеральным законом № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". Взнос в целевой капитал имеет преимущества перед иными формами благотворительности, поскольку гарантирует целевой характер использования и строгую систему отчетности перед жертвователями. В настоящее время зарегистрировано более 100 подобных фондов, которые работают в сфере образования, социальной поддержки и культурного наследия. Целевой капитал РАМТ станет первым подобным фондом в театре.