Российско-норвежский проект "KammerRomanse" выступит в Мурманской филармонии
24.04.2017, 13:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 26 апреля в 18.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт российско-норвежского проекта "KammerRomanse" в рамках международного культурного фестиваля "Птица Баренц".
KammerRomanse - русско-норвежский коллектив, исполняющий классическую музыку. В исполнении коллектива прозвучат: сочинение американского композитора Петера Шикеле «Quartet», «Karakeino Farvel» Фольке Стромхольма и Трио ля-минор Георгия Свиридова.
Исполнители:
Петр Макаров (фортепиано, Россия);
Евгений Попов (скрипка, Россия);
Анна Роструп (кларнет, Норвегия);
Николай Гирунян (виолончель, Норвегия).
KammerRomanse - русско-норвежский коллектив, исполняющий классическую музыку. В исполнении коллектива прозвучат: сочинение американского композитора Петера Шикеле «Quartet», «Karakeino Farvel» Фольке Стромхольма и Трио ля-минор Георгия Свиридова.
Исполнители:
Петр Макаров (фортепиано, Россия);
Евгений Попов (скрипка, Россия);
Анна Роструп (кларнет, Норвегия);
Николай Гирунян (виолончель, Норвегия).