ОРЕАНДА-НОВОСТИ 26 апреля в 18.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт российско-норвежского проекта "KammerRomanse" в рамках международного культурного фестиваля "Птица Баренц".

KammerRomanse - русско-норвежский коллектив, исполняющий классическую музыку. В исполнении коллектива прозвучат: сочинение американского композитора Петера Шикеле «Quartet», «Karakeino Farvel» Фольке Стромхольма и Трио ля-минор Георгия Свиридова.

Исполнители:

Петр Макаров (фортепиано, Россия);

Евгений Попов (скрипка, Россия);

Анна Роструп (кларнет, Норвегия);

Николай Гирунян (виолончель, Норвегия).