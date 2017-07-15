Карена Шахназарова приняли в почётные члены РВИО
15.07.2017, 11:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 июля в «КиноСквере» Российского военно-исторического общества состоялось открытие вечеров джазовой музыки, которые теперь будут проходить здесь каждую пятницу.
Мероприятие началось с творческой встречи с кинорежиссёром, главой киноконцерна «Мосфильм», народным артистом России Кареном Шахназаровым, который рассказал историю создания своего фильма «Мы из джаза» и поделился творческими планами. Зрители также смогли задать режиссёру вопросы и поздравить с прошедшим юбилеем. После этого состоялся специальный показ фильма «Мы из джаза». Мероприятие посетил Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
«Фильм вышел в 1983 году, все натурные съёмки проводились в Одессе. Эта картина стала поворотной в моей судьбе, потому что моя первая работа не очень удалась и я даже думал уйти из кино, - признался Карен Шахназаров. - «Мы из джаза» вернула мне веру в себя и я остался».
Он также добавил, что, когда снимался этот фильм, джаз в нашей стране уже был легализован, но так было не всегда. Несмотря на сложную историю становления джаза в СССР, это не помешало появлению большого количества великолепных артистов и коллективов мирового уровня, как, например, Джаз-оркестр им. О.Лундстрема, который выступил в этот день с концертом в «КиноСквере».
После общения режиссёра со зрителями, Владимир Мединский вручил Карену Шахназарову членский билет, серебряный значок почетного члена Российского военно-исторического общества и миниатюрную копию памятника князю Владимиру.
«Мы любим Карена Георгиевича за его знание и внимание к истории. За его замечательные военно-исторические фильмы - «Белый тигр», «Дорога на Берлин» и другие. Я бы хотел принять Карена Шахназарова в почётные члены РВИО», - сказал Владимир Мединский, добавив, что этот билет также служит пропуском в любые военно-исторические музеи Москвы.
«Я очень люблю историю и продолжаю много читать. Именно история даёт нам возможность понять, куда мы движемся. Историческая наука очень важна», – сказал Карен Шахназаров, поблагодарив Министра культуры и РВИО.
Музыкальную программу вечера продолжил Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Его художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист России Борис Фрумкин.
Министр культуры также провёл небольшую экскурсию для кинорежиссёра, продемонстрировав изменения, которые произошли за последний год на территории особняка, в котором расположен Музей военной формы одежды РВИО, и прилегающего к нему сквера.
Мероприятие началось с творческой встречи с кинорежиссёром, главой киноконцерна «Мосфильм», народным артистом России Кареном Шахназаровым, который рассказал историю создания своего фильма «Мы из джаза» и поделился творческими планами. Зрители также смогли задать режиссёру вопросы и поздравить с прошедшим юбилеем. После этого состоялся специальный показ фильма «Мы из джаза». Мероприятие посетил Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
«Фильм вышел в 1983 году, все натурные съёмки проводились в Одессе. Эта картина стала поворотной в моей судьбе, потому что моя первая работа не очень удалась и я даже думал уйти из кино, - признался Карен Шахназаров. - «Мы из джаза» вернула мне веру в себя и я остался».
Он также добавил, что, когда снимался этот фильм, джаз в нашей стране уже был легализован, но так было не всегда. Несмотря на сложную историю становления джаза в СССР, это не помешало появлению большого количества великолепных артистов и коллективов мирового уровня, как, например, Джаз-оркестр им. О.Лундстрема, который выступил в этот день с концертом в «КиноСквере».
После общения режиссёра со зрителями, Владимир Мединский вручил Карену Шахназарову членский билет, серебряный значок почетного члена Российского военно-исторического общества и миниатюрную копию памятника князю Владимиру.
«Мы любим Карена Георгиевича за его знание и внимание к истории. За его замечательные военно-исторические фильмы - «Белый тигр», «Дорога на Берлин» и другие. Я бы хотел принять Карена Шахназарова в почётные члены РВИО», - сказал Владимир Мединский, добавив, что этот билет также служит пропуском в любые военно-исторические музеи Москвы.
«Я очень люблю историю и продолжаю много читать. Именно история даёт нам возможность понять, куда мы движемся. Историческая наука очень важна», – сказал Карен Шахназаров, поблагодарив Министра культуры и РВИО.
Музыкальную программу вечера продолжил Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Его художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист России Борис Фрумкин.
Министр культуры также провёл небольшую экскурсию для кинорежиссёра, продемонстрировав изменения, которые произошли за последний год на территории особняка, в котором расположен Музей военной формы одежды РВИО, и прилегающего к нему сквера.
Источник: http://mkrf.ru