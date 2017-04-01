Розыгрыши, комедии и нескучная наука - это и многое другое ждёт жителей столицы в выходные
01.04.2017, 08:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. День смеха, игра-путешествие «Выдуманные и невыдуманные истории парка», экоакция в помощь пернатым, нешуточные страсти на фестивале для школьников «Многоборье ГТО», бесплатные показы отечественных комедий, семейный праздник с фокусами, экспериментами и древними рептилиями — официальный сайт мэра Москвы выбрал топ событий, которые нельзя пропустить в первые выходные апреля.
День смеха в Парке Горького
Дата: 1 апреля
Время: 12:00–15:00
Место: Парк Горького, улица Крымский Вал, дом 9
Возрастные ограничения: 0+
Головоломки и квесты ждут гостей Парка Горького в День смеха, который в 12:00 начнётся игрой-путешествием «Выдуманные и невыдуманные истории парка». Ведущие превратятся в обманщиков и специально начнут вводить всех в заблуждение: путать Пушкина с Горьким, главный вход с Андреевским мостом, а парашютную вышку с Зелёным театром. Участникам интеллектуальных состязаний придётся постараться, чтобы распознать правдивые истории. Тем, кто справится с заданием, вручат подарок - необычный музыкальный инструмент.
Квест «Весенний переполох в Парке Горького» стартует в 14:00. В путешествии по разным эпохам участников игры ждут испытания, розыгрыши, головоломки и детские загадки, которые способен решить не каждый взрослый.
«Сделаем мир ярче»: акция в парке «Сокольники»
Дата: 1 апреля
Время: 11:45–14:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 0+
Экологическая акция «Сделаем мир ярче» пройдёт на эстраде «Веранда танцев». Она организуется в поддержку подопечных фонда детей-сирот с ограниченными возможностями центра содействия семейному воспитанию «Доверие».
Все желающие сделают из подручных материалов кормушки для птиц и развесят их на деревьях, уберут ветки, которые нападали на землю зимой. Мини-пикник со сладостями и приятная церемония раздачи сувениров участникам акции завершат этот праздник.
Вход свободный.
Весенний фестиваль «Многоборье ГТО»
Дата: 1 апреля
Время: 09:00–13:00
Место: парк Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Сиреневый бульвар, дом 4
Возрастные ограничения: 0+
Фестиваль «Многоборье ГТО» соберёт более 800 участников в возрасте от 13 до 15 лет из 100 московских школ. В каждой команде будет по восемь человек, которые попробуют выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Вход свободный, поэтому поболеть за юных спортсменов смогут все желающие.
Праздник откроет Любовь Шмачкова, трёхкратная чемпионка Советского Союза по многоборью ГТО, заслуженный тренер России по академической гребле. Соревновательная программа будет включать бег на 60 метров и два километра, прыжки в длину, подтягивания, отжимания и другие дисциплины. Лучшую команду определят по сумме результатов всех участников, лидеров в личном первенстве — по достижениям в каждом состязании. Судьи также объявят, насколько удачно выполнены нормативы ГТО.
Команда, которая наберёт наибольшее количество очков по итогам всех этапов, осенью будет представлять Москву на Всероссийском фестивале ГТО в Международном детском центре «Артек».
День смеха в Лианозовском парке
Дата: 1 апреля
Время: 15:00–16:00
Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13
Возрастные ограничения: 0+
Шутками, розыгрышами и улыбками запомнится День смеха гостям Лианозовского парка. С 15:00 до 16:00 их пригласят посмотреть любимый многими поколениями альманах «Ералаш». Известные сюжеты детского юмористического киножурнала покажут на большом экране.
Дни открытых дверей «Сто дорог — одна твоя»
Дата: 1, 8, 15, 22 апреля
Время: 10:00–15:00
Возрастные ограничения: 0+
Дни открытых дверей «Сто дорог — одна твоя» состоятся на 200 площадках в рамках профориентационного марафона «Карьерный навигатор: масштаб город». Они объединят 1000 мастерских и 20 тысяч участников, а 55 столичных колледжей смогут посетить все желающие.
Гостям расскажут о многообразии профессий, программах повышения квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке. В программе также мастер-классы, семинары и лекции, посвящённые архитектуре и индустрии моды, технике и космическому машиностроению, авиации и космосу, безопасности и юриспруденции, информационным технологиям, кулинарному мастерству и ресторанному бизнесу. Специалисты покажут, как использовать информационные технологии для дизайна среды, создавать пазлы в графическом редакторе CorelDraw, программировать станки, оценивать качество воздуха и воды.
В дни открытых дверей столичный Департамент по конкурентной политике представит бизнес-площадку образовательных проектов. С 2015 года он запустил бизнес-квесты «Школа юного инвестора» и «Конкуренция» для учеников младших и старших классов, а также студентов колледжей. Такой формат обучения очень популярен, поскольку в ходе игры в простой и понятной форме ребята узнают о секретах финансовых стратегий и ведения бизнеса. Управлять городской экономикой научит и настольная игра «Экономикус. Биржа торгов».
Детская развлекательная программа «Весёлые приключения»
Дата: 2 апреля
Время: 11:00–13:00
Место: парк «Красная Пресня», улица Мантулинская, дом 5
Возрастные ограничения: 0+
Поиграть в «Игольное ушко» и «Поезда», потанцевать, поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и розыгрыше призов смогут участники развлекательной программы «Весёлые приключения». Ребята получат возможность продемонстрировать свои таланты, смекалку и другие достоинства. А ещё юные посетители парка увидят выставку поделок, которые создали их ровесники из клуба «Созвездие».
Вход свободный.
Бесплатные показы российских комедий ко Дню смеха
Дата: 1–2 апреля
Время: 16:00–22:00
Место: кинотеатры сети «Московское кино»
Возрастные ограничения: 18+
Российские комедии, снятые за последние семь лет, ко Дню смеха бесплатно покажут в кинотеатрах сети «Московское кино».
1 апреля можно посмотреть «Тэли и Толи» — в 16:05 в кинотеатре «Берёзка»; «Неадекватные люди» — в 16:10 в кинотеатре «Молодёжный»; «Городские птички» — в 17:00 в кинотеатре «Юность»; «Орлеан» — в 20:00 в кинотеатре «Звезда». 2 апреля в 19:00 в кинотеатре «Факел» покажут ленту «Шапито-шоу».
«Тэли и Толи» режиссёра Александра Амирова рассказывает о жителях двух деревень — осетинской Толи и грузинской Тэли. Их хотят разделить официальной границей, но люди продолжают жить в мире и согласии, а конфликтные ситуации по традиции разрешают за столом.
В центре комедийной мелодрамы «Неадекватные люди» Романа Каримова вопрос о человеческих отношениях и поиске гармонии с собственным «я».
Дебютная работа молодого режиссёра Юлии Белой «Городские птички» — история о трёх подругах, которые пытаются найти и удержать любовь.
«Орлеан» показывает жизнь, проступки и преступления обитателей одноимённого провинциального города.
Трагикомедия Сергея Лобана, которую представят зрителям 2 апреля, состоит из двух частей — «Шапито-шоу: Любовь и дружба» и «Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество».
День смеха в Парке Горького
Дата: 1 апреля
Время: 12:00–15:00
Место: Парк Горького, улица Крымский Вал, дом 9
Возрастные ограничения: 0+
Головоломки и квесты ждут гостей Парка Горького в День смеха, который в 12:00 начнётся игрой-путешествием «Выдуманные и невыдуманные истории парка». Ведущие превратятся в обманщиков и специально начнут вводить всех в заблуждение: путать Пушкина с Горьким, главный вход с Андреевским мостом, а парашютную вышку с Зелёным театром. Участникам интеллектуальных состязаний придётся постараться, чтобы распознать правдивые истории. Тем, кто справится с заданием, вручат подарок - необычный музыкальный инструмент.
Квест «Весенний переполох в Парке Горького» стартует в 14:00. В путешествии по разным эпохам участников игры ждут испытания, розыгрыши, головоломки и детские загадки, которые способен решить не каждый взрослый.
«Сделаем мир ярче»: акция в парке «Сокольники»
Дата: 1 апреля
Время: 11:45–14:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, владение 1
Возрастные ограничения: 0+
Экологическая акция «Сделаем мир ярче» пройдёт на эстраде «Веранда танцев». Она организуется в поддержку подопечных фонда детей-сирот с ограниченными возможностями центра содействия семейному воспитанию «Доверие».
Все желающие сделают из подручных материалов кормушки для птиц и развесят их на деревьях, уберут ветки, которые нападали на землю зимой. Мини-пикник со сладостями и приятная церемония раздачи сувениров участникам акции завершат этот праздник.
Вход свободный.
Весенний фестиваль «Многоборье ГТО»
Дата: 1 апреля
Время: 09:00–13:00
Место: парк Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Сиреневый бульвар, дом 4
Возрастные ограничения: 0+
Фестиваль «Многоборье ГТО» соберёт более 800 участников в возрасте от 13 до 15 лет из 100 московских школ. В каждой команде будет по восемь человек, которые попробуют выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Вход свободный, поэтому поболеть за юных спортсменов смогут все желающие.
Праздник откроет Любовь Шмачкова, трёхкратная чемпионка Советского Союза по многоборью ГТО, заслуженный тренер России по академической гребле. Соревновательная программа будет включать бег на 60 метров и два километра, прыжки в длину, подтягивания, отжимания и другие дисциплины. Лучшую команду определят по сумме результатов всех участников, лидеров в личном первенстве — по достижениям в каждом состязании. Судьи также объявят, насколько удачно выполнены нормативы ГТО.
Команда, которая наберёт наибольшее количество очков по итогам всех этапов, осенью будет представлять Москву на Всероссийском фестивале ГТО в Международном детском центре «Артек».
День смеха в Лианозовском парке
Дата: 1 апреля
Время: 15:00–16:00
Место: Лианозовский парк, улица Угличская, владение 13
Возрастные ограничения: 0+
Шутками, розыгрышами и улыбками запомнится День смеха гостям Лианозовского парка. С 15:00 до 16:00 их пригласят посмотреть любимый многими поколениями альманах «Ералаш». Известные сюжеты детского юмористического киножурнала покажут на большом экране.
Дни открытых дверей «Сто дорог — одна твоя»
Дата: 1, 8, 15, 22 апреля
Время: 10:00–15:00
Возрастные ограничения: 0+
Дни открытых дверей «Сто дорог — одна твоя» состоятся на 200 площадках в рамках профориентационного марафона «Карьерный навигатор: масштаб город». Они объединят 1000 мастерских и 20 тысяч участников, а 55 столичных колледжей смогут посетить все желающие.
Гостям расскажут о многообразии профессий, программах повышения квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке. В программе также мастер-классы, семинары и лекции, посвящённые архитектуре и индустрии моды, технике и космическому машиностроению, авиации и космосу, безопасности и юриспруденции, информационным технологиям, кулинарному мастерству и ресторанному бизнесу. Специалисты покажут, как использовать информационные технологии для дизайна среды, создавать пазлы в графическом редакторе CorelDraw, программировать станки, оценивать качество воздуха и воды.
В дни открытых дверей столичный Департамент по конкурентной политике представит бизнес-площадку образовательных проектов. С 2015 года он запустил бизнес-квесты «Школа юного инвестора» и «Конкуренция» для учеников младших и старших классов, а также студентов колледжей. Такой формат обучения очень популярен, поскольку в ходе игры в простой и понятной форме ребята узнают о секретах финансовых стратегий и ведения бизнеса. Управлять городской экономикой научит и настольная игра «Экономикус. Биржа торгов».
Детская развлекательная программа «Весёлые приключения»
Дата: 2 апреля
Время: 11:00–13:00
Место: парк «Красная Пресня», улица Мантулинская, дом 5
Возрастные ограничения: 0+
Поиграть в «Игольное ушко» и «Поезда», потанцевать, поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и розыгрыше призов смогут участники развлекательной программы «Весёлые приключения». Ребята получат возможность продемонстрировать свои таланты, смекалку и другие достоинства. А ещё юные посетители парка увидят выставку поделок, которые создали их ровесники из клуба «Созвездие».
Вход свободный.
Бесплатные показы российских комедий ко Дню смеха
Дата: 1–2 апреля
Время: 16:00–22:00
Место: кинотеатры сети «Московское кино»
Возрастные ограничения: 18+
Российские комедии, снятые за последние семь лет, ко Дню смеха бесплатно покажут в кинотеатрах сети «Московское кино».
1 апреля можно посмотреть «Тэли и Толи» — в 16:05 в кинотеатре «Берёзка»; «Неадекватные люди» — в 16:10 в кинотеатре «Молодёжный»; «Городские птички» — в 17:00 в кинотеатре «Юность»; «Орлеан» — в 20:00 в кинотеатре «Звезда». 2 апреля в 19:00 в кинотеатре «Факел» покажут ленту «Шапито-шоу».
«Тэли и Толи» режиссёра Александра Амирова рассказывает о жителях двух деревень — осетинской Толи и грузинской Тэли. Их хотят разделить официальной границей, но люди продолжают жить в мире и согласии, а конфликтные ситуации по традиции разрешают за столом.
В центре комедийной мелодрамы «Неадекватные люди» Романа Каримова вопрос о человеческих отношениях и поиске гармонии с собственным «я».
Дебютная работа молодого режиссёра Юлии Белой «Городские птички» — история о трёх подругах, которые пытаются найти и удержать любовь.
«Орлеан» показывает жизнь, проступки и преступления обитателей одноимённого провинциального города.
Трагикомедия Сергея Лобана, которую представят зрителям 2 апреля, состоит из двух частей — «Шапито-шоу: Любовь и дружба» и «Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество».