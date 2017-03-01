"Русские сезоны" в Японии откроют гастролями Большого театра
01.03.2017, 21:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль "Русские сезоны" в Японии откроется 4 июня на сцене центра исполнительских искусств "Токио Бунка Кайкан" гастролями Государственного академического театра России.
"В 2018 году пройдёт перекрёстный Год Росси и Японии, в рамках которого состоятся выступления японских коллективов в России, поэтому проведение "Русских сезонов" в Японии во второй половине этого года станет своего рода прологом к плотному взаимодействию наших культур, - отметил на пресс-конференции, посвящённой проекту, Министр культуры Российской Федерации, первый заместитель председателя оргкомитета фестиваля "Русские сезоны" Владимир Мединский.
- В своё время бытовало такое мнение, что культура - это "мягкая сила"... Мы на культурных площадках никогда не соревнуемся, если только не брать во внимание Международный конкурс Чайковского или Конкурс Юрия Григоровича, это самые мирные состязания... Культура - это инструмент взаимодействия наций, народов. Культура - это посол мира!"
"Для нашей страны большая честь, что именно Япония была выбрана первой для проведения "Русских сезонов", с которыми прочно ассоциируются знаменитые дягилевские сезоны", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки. Он отметил, что в Японии с нетерпением ждут гастролей ГАБТа, добавив, что "японский балет был буквально взращён россиянами".
Тоёхиса Кодзуки также напомнил, что в 1927 году русская балерина Елена Павлова открыла первую в Японии школу балета, заложив основы преподавания этого искусства в стране. Кроме того, в 2017 году исполняется 60 лет первым гастролям ГАБТа в Японии, которые, по словам Тоёхиса Кодзуки, "потрясли балетный мир Японии".
Гастроли ГАБТа пройдут в нескольких городах и завершатся 18 июня.
"В этом году мы везём в Японию три спектакля: "Жизель" и "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича, а также и "Пламя Парижа" Алексея Ратманского. Помимо этого, мы готовим выставку к 60-летию первых гастролей театра", - рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Помимо искусства балета, зрителей также ждёт большая программа симфонической музыки. Как сообщил директор Московской филармонии Алексей Шалашов, программу откроет Оркестр Московской филармонии, который даст 11 концертов в 10 городах. "Осенью программу продолжат два симфонических оркестра - Государственная симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского и Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
"Будет большая география, широкий репертуар: Глинка, Лядов, Бородин, Чайковский Прокофьев, Шестакович. Кроме того, Владимир Федосеев готовит постановку "Евгения Онегина" с солистами Большого и Мариинского театров", - сообщил Алексей Шалашов.
Главная задача масштабной культурной акции "Русские сезоны" - познакомить зарубежную публику с высочайшими достижениями российской культуры. Проект включает гастроли ведущих театров, выставки, фестивали кино и циркового искусства.
В рамках "Русских сезонов" в Японии состоится спецпоказ фильма "Рай" Андрея Кончаловского. Кроме того, зрителей ждёт ряд выставочных проектов, один из которых готовит Государственный Эрмитаж. Также широко будет представлено профессиональное народное исполнительское искусство России.
Программа Сезонов включает более 250 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года как в крупнейших городах Японии, так и в удалённых префектурах, в том числе на втором по величине острове Японии - Хоккайдо.
"В 2018 году пройдёт перекрёстный Год Росси и Японии, в рамках которого состоятся выступления японских коллективов в России, поэтому проведение "Русских сезонов" в Японии во второй половине этого года станет своего рода прологом к плотному взаимодействию наших культур, - отметил на пресс-конференции, посвящённой проекту, Министр культуры Российской Федерации, первый заместитель председателя оргкомитета фестиваля "Русские сезоны" Владимир Мединский.
- В своё время бытовало такое мнение, что культура - это "мягкая сила"... Мы на культурных площадках никогда не соревнуемся, если только не брать во внимание Международный конкурс Чайковского или Конкурс Юрия Григоровича, это самые мирные состязания... Культура - это инструмент взаимодействия наций, народов. Культура - это посол мира!"
"Для нашей страны большая честь, что именно Япония была выбрана первой для проведения "Русских сезонов", с которыми прочно ассоциируются знаменитые дягилевские сезоны", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки. Он отметил, что в Японии с нетерпением ждут гастролей ГАБТа, добавив, что "японский балет был буквально взращён россиянами".
Тоёхиса Кодзуки также напомнил, что в 1927 году русская балерина Елена Павлова открыла первую в Японии школу балета, заложив основы преподавания этого искусства в стране. Кроме того, в 2017 году исполняется 60 лет первым гастролям ГАБТа в Японии, которые, по словам Тоёхиса Кодзуки, "потрясли балетный мир Японии".
Гастроли ГАБТа пройдут в нескольких городах и завершатся 18 июня.
"В этом году мы везём в Японию три спектакля: "Жизель" и "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича, а также и "Пламя Парижа" Алексея Ратманского. Помимо этого, мы готовим выставку к 60-летию первых гастролей театра", - рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Помимо искусства балета, зрителей также ждёт большая программа симфонической музыки. Как сообщил директор Московской филармонии Алексей Шалашов, программу откроет Оркестр Московской филармонии, который даст 11 концертов в 10 городах. "Осенью программу продолжат два симфонических оркестра - Государственная симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского и Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
"Будет большая география, широкий репертуар: Глинка, Лядов, Бородин, Чайковский Прокофьев, Шестакович. Кроме того, Владимир Федосеев готовит постановку "Евгения Онегина" с солистами Большого и Мариинского театров", - сообщил Алексей Шалашов.
Главная задача масштабной культурной акции "Русские сезоны" - познакомить зарубежную публику с высочайшими достижениями российской культуры. Проект включает гастроли ведущих театров, выставки, фестивали кино и циркового искусства.
В рамках "Русских сезонов" в Японии состоится спецпоказ фильма "Рай" Андрея Кончаловского. Кроме того, зрителей ждёт ряд выставочных проектов, один из которых готовит Государственный Эрмитаж. Также широко будет представлено профессиональное народное исполнительское искусство России.
Программа Сезонов включает более 250 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года как в крупнейших городах Японии, так и в удалённых префектурах, в том числе на втором по величине острове Японии - Хоккайдо.